انطلق مساء اليوم معرض «اللون الواحد»، الذي افتتحه رجل الأعمال أحمد عبدالوهاب عبدالواسع، وسط حضور لافت من المهتمين بالحركة التشكيلية في صالة تناغم فن جدة.

ويأتي المعرض كفكرة فنية جديدة ومختلفة عن بقية المعارض، إذ تجمع اللوحات المشاركة على استخدام لون واحد ودرجاته فقط، ليمنح كل عمل طابعه الخاص رغم وحدة اللون. وقدّم الفنانون المشاركون أعمالاً متباينة في الأسلوب والرؤية، راوحت بين التجريد والواقعية والرمزية، ما أضفى على الحدث تنوعاً ثرياً داخل إطار واحد مبتكر.

وأكد منظمو المعرض أن الهدف من هذه التجربة هو إبراز قدرة اللون الواحد على حمل دلالات ومعانٍ جمالية متعددة، وفتح آفاق جديدة أمام الفنانين والجمهور لاكتشاف العمق الفني الكامن في البساطة.



وشارك في المعرض نخبة من الأسماء المميزة في الساحة التشكيلية، من بينهم: فوزيه موسى، صباح مشرعي، بسام عمر، أماني الحبشي، سميه السقاف، رابحه الأحمدي، نيفين جبر، أحمد عطالله، أمل جمل الليل، فاطمه وارس، رضا وارس، خالد الزهراني، حنان البكل، أمجاد شوقي، مشاعل أكرم، مريم المقداد، فوزيه القثمي، محمد العبدلي، ناديه رشاد، راما فيصل، جمال آقو، نزيهه طاشكندي، آلاء الغامدي، ومها المرزوقي.