اختتم معرض وفعاليات «نبض الفن» الذي نظمه نادي فنون جازان، بالتعاون مع بيت الثقافة، فعالياته بعد ثلاثة أيام متتالية. وقد شكل المعرض تجربة فنية فريدة، تعد الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية، إذ جمع ببراعة بين الأصالة والمعاصرة.

وتميز المعرض بدمج التقنيات الحديثة، إذ استُخدمت شاشات رقمية تفاعلية لعرض الأعمال الفنية، مما أتاح للجمهور تجربة بصرية غنية ومختلفة. ولم يقتصر المعرض على اللوحات التقليدية والأعمال اليدوية، بل امتد ليشمل أعمالاً فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي جسّد التطور الذي يشهده المشهد الفني وقدرة الفنانين على مواكبة التقنيات الحديثة واستخدامها كأدوات للإبداع.

وقدم المعرض للجمهور تنوعاً فنياً واسعاً، بدءاً من اللوحات الكلاسيكية التي تعكس جماليات الفن التقليدي، وصولاً إلى الأعمال الرقمية التي تفتح آفاقاً جديدة للمستقبل. وقد أشاد الزوار بالتنظيم الاحترافي والجهود المبذولة لإبراز المواهب الفنية المحلية بطريقة مبتكرة وعصرية. ويؤكد هذا النجاح الدور المحوري الذي تلعبه الجهات المنظمة في دعم الحركة الفنية والثقافية في المنطقة، وتقديم منصة حيوية للفنانين للتعبير عن رؤاهم وابتكاراتهم.

وأعربت رئيس نادي فنون جازان نجاح الزائري عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، مؤكدة أن هذا النجاح هو نتاج تعاون مثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وأشارت إلى أن المعرض لم يكتفِ بعرض الأعمال الفنية، بل كان أيضاً بمثابة حلقة وصل بين الفنانين والجمهور، مما ساهم في خلق حراك فني وثقافي مستدام.