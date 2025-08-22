نظّمت جمعية الثقافة والفنون بأبها معرضاً تشكيلياً بعنوان «قطرة لون»، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي، ضمن فعاليات صيف عسير «أبرد وأقرب»، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين، والأدباء والمثقفين، ومرتادي معارض الفنون البصرية. وتنوّعت الأعمال الفنية في المعرض التشكيلي للفنان سعيد آل محيا، بتناسق الألوان والخطوط، ما أضفى على اللوحات طابعاً يعكس أسلوب الفنان ورؤيته من خلال المزج بين الصورة والتجربة اللونية. وأوضح آل محيا لـ«عكاظ» أن المعرض يأتي تعزيزاً لثقافة الإنسان والمكان في أبها، ومشاركة فنية في فعاليات صيفها 2025. وتُعد معارض الفنون البصرية من الفعاليات البارزة في دعم الأنشطة السياحية، إذ تسهم في إبراز الهوية الثقافية، وجذب الزوّار، وإثراء تجربة السائح بجرعة جمالية تعكس تنوّع الفنون وثراء المكان.