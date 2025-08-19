أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن فتح باب الترشح لجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 التي تهدف إلى تكريم المبدعين والناشرين الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي، بإصدارات أدبية وبحثية تعكس التميز والإبداع.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 15 سبتمبر القادم عبر الموقع الرسمي للمعرض (https://sibf.com/ar/awards)، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 للمعرض في نوفمبر. وتأتي الجوائز في إطار رؤية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمعرفة وصناعة النشر.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 625 ألف درهم موزعة على أربع فئات كبرى:

• جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي: مخصصة للإنتاج المعرفي المحلي، وتضم أربع جوائز فرعية بقيمة إجمالية 300 ألف درهم. وتشمل أفضل رواية إماراتية (100 ألف درهم)، وأفضل كتاب إماراتي في الدراسات (100 ألف درهم)، وأفضل كتاب إماراتي في الإبداع الأدبي – النصوص المسرحية (50 ألف درهم)، وأفضل رواية أولى لإماراتي (50 ألف درهم).

• جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في الرواية: وتبلغ قيمتها 150 ألف درهم، تُوزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وتستهدف الروايات العربية التي تحمل أصالة وتجديداً وتطرح قضايا الواقع برؤية نقدية وإبداعية.

• جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي: بقيمة إجمالية 100 ألف درهم، مخصصة للكتب المنشورة بالإنجليزية، وتتوزع بين فئتي أفضل كتاب خيالي (روايات وقصص مبنية على الخيال)، وأفضل كتاب واقعي.

• جائزة الشارقة لتكريم دور النشر: بقيمة 75 ألف درهم، موزعة على ثلاث فئات بواقع 25 ألف درهم لكل منها: أفضل دار نشر محلية، وأفضل دار نشر عربية، وأفضل دار نشر أجنبية.

وأكدت الهيئة أن هذه الجوائز تمثل امتداداً لدور الشارقة في تحفيز الإنتاج الأدبي والفكري عربياً ودولياً، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدة لصناعة النشر والكتاب. كما دعت الأدباء والناشرين من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة والتنافس، بما يعكس غنى وتنوع التجارب الثقافية والإبداعية التي يحتفي بها المعرض سنوياً.