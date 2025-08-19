تحتضن أبوظبي يومي 14 و15 سبتمبر القادم فعاليات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025» في دورته الرابعة بـ«اتحاد أرينا»، تحت شعار «إعادة تصور الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتفاعل الجمهور». ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، ليجمع مبدعين عربًا وعالميين في الثقافة والإعلام والتكنولوجيا، ضمن برنامج يضم حوارات وورش عمل وجلسات تفاعلية.

وأكد رئيس المركز الدكتور علي بن تميم، أن الكونغرس يستثمر نجاحاته لتعزيز مكانة الإبداع العربي عالميًا، عبر ربط السرد العربي بالصناعات الإبداعية في بيئة متجددة تواكب المستقبل.

وتبرز مشاركة أسماء نسائية مؤثرة مثل هند صبري وتيما الشوملي وبثينة كاظم في جلسة حول دور المرأة في إعادة تشكيل السرد العربي، فيما تشارك نادين لبكي مع رشا خليفة المبارك في حوار عن دور الإبداع في تعزيز الهوية العربية. كما يلتقي الكوميديان مو عامر بالكاتب التقني مو جودت لبحث قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتناول برنامج الكونغرس قضايا مهمة منها سوق الكتب الصوتية بمشاركة قيادات من «بنغوين راندوم هاوس» و«أوديبل»، وتحولات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات بمشاركة الدكتور علي بن تميم والدكتورة هنادا طه ومروة خوست، إلى جانب مناظرة بين الدكتور عبدالله الغذامي والدكتورة رائدة العامري حول القيمة الأدبية في مؤلفات الخيال العربي.

كما يشهد الحدث جلسة «الماضي من منظور رقمي» حول المخطوطات، إضافة إلى ورش تدريبية بالتعاون مع «قوقل» و«أمازون ويب سيرفيسز» ومبدعين بارزين مثل الكاتبة مريم نعوم وخبير الألعاب فوزي مسمار، لتأهيل المواهب الشابة وصنّاع المحتوى.

بهذا التنوع، يرسخ الكونغرس مكانته كمنصة عربية رائدة تستشرف مستقبل السرد وتربط الثقافة العربية بالصناعات الإبداعية العالمية.