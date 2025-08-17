يجسد الفنان التشكيلي عبدالله منير القثامي في هذه اللوحة مشهداً روحياً من الحرم المكي بأسلوب تجريدي تعبيري، يمزج بين دفء الألوان الذهبية والرماديات مع تدرجات لونية تمنح العمل بعداً زمنياً وروحياً. تتداخل ملامح كسوة الكعبة بخطوطها العربية المذهبة مع مقام إبراهيم، في معالجة فنية توازن بين التفاصيل التراثية والتعبير الحر، لتغدو اللوحة حالة وجدانية أكثر من كونها تصويراً مباشراً.

القثامي، الذي يعد من التشكيليين السعوديين، الذي جمع بين الممارسة الإبداعية والعمل التربوي في تعليم الفنون والإشراف على أنشطة ومعارض طلابية ومعارض لمعلمي مادة التربية الفنية في إدارتي تعليم مكة المكرمة وجدة، ونظم عدداً كبيراً من المعارض الفنية، شارك في العديد من المعارض المحلية، وحصل على جوائز واستحقاقات متعددة، من أبرزها تحقيق المركز الأول على مستوى طلاب جامعة أم القرى في مؤتمر الجماعات. يمتاز بفكر فني راقٍ وحس لوني دافئ يعكس عشقه للتراث، ويجعل أعماله جسراً بين عبق المكان والزمان وروح الفن المعاصر، كما يستعد القثامي لإطلاق معرضه الفني القادم بروح متجددة وألوان أكثر جرأة، محافظاً على عبق الماضي، ومستشرفاً المستقبل في حداثته اللونية.