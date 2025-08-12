فيما يعد أول كتاب بالخط السعودي، أعلنت جمعية أدبي الطائف صدور كتاب (الأعمال المسرحية الكاملة) للدكتور المسرحي سامي الجمعان، الذي يقدم فيه جميع أعماله المسرحية، التي قام المسرحي عبدالعزيز عبدالغني عسيري بمراجعتها.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف عطا الله الجعيد مشيراً إلى أن هذا الإصدار يعد مرجعاً لمحبي ودارسي فن المسرح والكتابة المسرحية تفخر جمعية أدبي الطائف بطباعتها.

وقال الجعيد: هذه المجموعة تعد الكتاب الأول المطبوع بالخط السعودي المعتمد أخيراً من وزارة الثقافة، وحرصت الجمعية على اعتماد الخط السعودي في جميع مطبوعاتها المستقبلية بإذن الله تعالى وجاءت (الأعمال المسرحية الكاملة) للدكتور المسرحي سامي الجمعان في ست مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نصوص مشروع مسرحية الرموز والتجارب المسرحية العربية موت المؤلف، حدث في مكة، احتفاء.

المجموعة الثانية: مسرحية نهاية المباراة، القبو، مسرحية ورقة التوت، ولادة منتظرة.

المجموعة الثالثة: نصوص في مشرحة السير الذاتية، مسرحية الأعشى، صناجة العرب، مسرحية أبو الطيب المتنبي، مسرحية حكاية شاعر.

المجموعة الرابعة: النصوص المسرحية الشعرية، مسرحية والقافلة تسير.

المجموعة الخامسة: نصوص المونودراما، مسرحية انتحار معلن، مسرحية المواطن..لا، مسرحية حياة.

المجموعة السادسة: نصوص مسرح الطفل، مسرحية مفتاح القوم، مسرحية باب الحياة، مسرحية نافلة شعبان.