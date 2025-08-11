يواصل العرض المسرحي «ترحال»، الذي تنظمه وزارة الثقافة، تقديم فعالياته المختلفة على مسرح ميادين الدرعية حتى الـ25 من أغسطس الجاري، لتقديم نموذجٍ إبداعي يجمع بين طاقات فنية سعودية شابة وخبرات عالمية متخصصة، في إطار تجربة مسرحية غامرة تواكب المعايير العالمية، وتحافظ على جذورها المحلية.

ويعد العمل ثمرة تعاون إبداعي شارك فيه أكثر من (120) فنانًا ومهنيًا من داخل وخارج المملكة ضمن إنتاج متكامل يمزج بين السرد البصري المعاصر والهوية السعودية بمضامينها العاطفية والثقافية، ليشكل نموذجًا للتعاون بين المواهب المحلية والخبرات الدولية في تقديم عمل مسرحي بمعايير عالية الجودة، منتمٍ للمسرح الغامر والتقنيات الحديثة.

ومنذ الإعلان عن النسخة الثانية من «ترحال»، حرصت وزارة الثقافة على دعم البنية الإنتاجية للعمل، وتوفير الإمكانات اللازمة لعرضه منصةً مفتوحةً للتعاون الإبداعي، تجمع بين عمق الهوية السعودية ومهارات التقديم العالمية، وهو ما تجلّى في دقة تفاصيل العرض، سواءً في النصوص البصرية، أو تصميم الإضاءة، أو الإخراج الحركي والسينوغرافي.

وشارك في العمل مصممون للمشاهد، وكُتاب للنصوص الحركية، ومهندسو صوت وإضاءة، ومصممو أزياء، وموسيقيون، ومخرجون، ما أوجد بيئة خصبة للإبداع مكّنت الفنانين السعوديين من التعلم والمشاركة والابتكار في إطار منظومة إنتاجية احترافية عالية التنظيم.

وكان للفنان السعودي حضور فاعل في مختلف عناصر العمل، من أداء وإخراج وتصميم وكتابة، مستفيدًا من الورش الإبداعية التي سبقت انطلاقة العرض، والتفاعل المباشر مع خبراء دوليين جلبوا معهم خبراتهم وتجاربهم في المسرح البصري، والتقنيات التفاعلية، والفنون الحركية.

وحافظ العمل على توازن بين الحس المحلي والاحتراف العالمي، حيث عرضت المشاهد ملامح التراث السعودي، من الحرف اليدوية والمجالس إلى المأكولات والأهازيج، مع توظيف أحدث ما وصل إليه المسرح العالمي من مؤثرات رقمية، ومؤلفات موسيقية خاصة، وإضاءة ذكية تتفاعل مع حركة الممثلين، ليكون خطوة متقدمة في مسيرة تمكين قطاع الفنون الأدائية السعودي من النمو السريع، عبر إيجاد بيئة إنتاجية محفزة، تعزز تبادل المعرفة وتنقل الخبرات بصورة عملية.

ويمثل «ترحال» إلى جانب كونه عرضًا على خشبة المسرح، قصة نجاح إنتاجي خلف الكواليس، تؤكد قدرة المسرح السعودي على أن يكون مصنعًا للمعرفة، ومنصة لصقل المواهب، وجسرًا للتعاون الثقافي العالمي.