اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تشكيل أول مجلس إدارة لجمعية أدبي بمنطقة جازان لمدة أربع سنوات.



وضم المجلس المنتخب 5 أعضاء، وتم اختيار رئيس النادي الأدبي بمسماه سابقًا حسن أحمد الصلهبي رئيسًا للجمعية، ومحمد علي النعمي نائبًا للرئيس، وكلّ من محمد حسن الرياني وخالد حسن الحازمي وهدى حسن خويري أعضاء في المجلس.

ويأتي هذا التحول الأدبي النوعي متواكبًا مع رؤية هذا الوطن وتحريك الثقافة عبر مسارات جديدة ومتنوعة وآليات متجددة، ويتكئ هذا المجلس الأدبي بمسمى جمعية على تاريخ عريض وطويل للنادي يمتد لأكثر من نصف قرن، تناوب فيه على النادي أسماء كبيرة قدمت للمشهد الثقافي السعودي العديد من الإنجازات والمشاريع الثقافية علاوة على الأمسيات والندوات والفعاليات الثقافية تجاوزت حدود الوطن إلى خارجه، وبرزت عبر نصف قرن مضى أسماء كبيرة في تاريخ الأدب السعودي شكلت تاريخًا راسخًا من الإبداع والتألق محليًّا وعربيًّا. وهنأ رئيس جمعية أدبي جازان حسن الصلهبي أعضاء الجمعية الجدد، وأكد أن عليهم مسؤولية كبيرة باعتبارهم المجلس الأول الذي يتم اختياره في ظل التحول الذي يقضي بتحويل الأندية الأدبية إلى جمعيات غير ربحية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وعقد المجلس الجديد اجتماعًا برئاسة رئيس الجمعية حسن الصلهبي ناقش فيه العديد من الأعمال والأفكار والرؤى، التي يجب أن تناسب المرحلة الحالية وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الوطن وآمال الجمعية العمومية والمثقفين والأدباء داخل المنطقة وخارجها.

ويمتلك أعضاء مجلس أدبي جازان بثوبه الجديد تاريخًا عريضًا وخبرات كبيرة في العمل الإداري والأدبي والإعلامي عبر سنوات من العمل داخل منظومة النادي الأدبي بمسماه السابق أو في قطاعات إدارية وثقافية واجتماعية أخرى.