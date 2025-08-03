في لفتة إنسانية تعبّر عن عمق الرسالة الثقافية، أطلقت الكاتبة والإعلامية أمل حمدان مبادرتها «سعادتهم سعادتنا» خلال مشاركتها في معرض المدينة المنورة للكتاب، دعما لأصحاب الهمم وتسليطا للضوء على قدراتهم الاستثنائية.

وكان الإعلامي راشد، المعروف بلقبه «حبيب الكل»، نجم الأمسية دون منازع، بعد أن استضافته الكاتبة ضيف شرف في حفل توقيع كتابها «حراك وأثر – في ظل عراب الرؤية محمد بن سلمان»، وكرّمته بدرع تقديرا لموهبته وشغفه بمجال الإعلام، رغم التحديات التي يواجهها.

المبادرة جاءت لتؤكد على أهمية دمج أصحاب الهمم في الفعاليات الثقافية، وتمكينهم من أداء دورهم في صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي، وهي رؤية لطالما تبنتها الكاتبة في مشاريعها الإعلامية.

وقد حظي حضور راشد بتفاعل واسع من الجمهور، الذين عبّروا عن إعجابهم بشخصيته الملهمة، مؤكدين أن وجوده أضفى على الحدث لمسة إنسانية راقية ومشهدا ثقافيا نابضا بالحياة والأمل.