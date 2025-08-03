روى رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله تفاصيل محاولة اغتياله عام 1985، مؤكداً أن صحيفة «السياسة» كانت تنشر كل شيء بخلاف «الشتيمة».

وأوضح «الجارالله»، في لقاء على قناة «العربية»، بأنه كان ينتقد ثلاثة من رؤساء الدول وهم القذافي وحافظ الأسد والخميني، وكان ينشر أخباراً «مزعجة» بالنسبة لهم، لافتاً إلى أنهم كانوا يدربون أشخاصاً على عمليات قتل في إحدى المناطق بالشام.

وأضاف: «أحد الأشخاص حاول قتلي، عندما نزلت من مكتبي فوجئت به يقف بسيارته أمامي وينزل ومعه كلاشنكوف وبه 32 رصاصة وأصبت بـ6 رصاصات منها كسرت عظامي، ولكن الله نجاني».