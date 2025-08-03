في ليلة من ليالي المدينة المضيئة بالمعرفة احتفى معرض المدينة المنورة للكتاب الدولي في نسخته الرابعة بتدشين كتاب «حراك وأثر – في ظل عراب الرؤية محمد بن سلمان» للدكتورة أمل بنت حمدان، الإعلامية والكاتبة التي سخّرت قلمها لتوثيق ملامح التحول الوطني، ضمن فعاليات ركن المؤلف السعودي بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وجاء التدشين وسط حضور نوعي من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي حيث امتلأ المكان بمحبي الكلمة ورفاق المهنة ومجموعة من الأدباء والمثقفين في مشهد عكس حجم التقدير الذي تحظى به الكاتبة وقيمة العمل الذي قدمته.

وأبدت أمل حمدان سعادتها الغامرة بهذا التفاعل اللافت ووصفت الحضور بأنه زادها المعنوي ووقود عطائها مؤكدة أن هذا الدعم الإنساني الذي تجسد في أعين الحاضرين كان كفيلاً بأن يخلد لحظة التدشين في ذاكرتها.

وبمشاعر خاصة شاركت الكاتبة عدداً من ذوي الهمم ووصفت وجودهم بأنه دعم استثنائي وملهم يعكس ما يتمتع به هذا الوطن من لحمة إنسانية حقيقية.

وقدمت الدكتورة أمل إصدارها الجديد هدية إلى الوطن وقيادته مؤكدة أن «حراك وأثر» ليس مجرد كتاب بل وثيقة وفاء صادقة وشهادة مكتوبة بحبر الاعتزاز والانتماء، موجهة شكرها لوزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة على ما وصفته بالدعم الحقيقي للمؤلف السعودي الذي أتاح لها أن توصل صوتها وتوثق تجربتها من قلب المشهد الوطني.