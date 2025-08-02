في ليلة استثنائية تماهى بها الشعر مع الموسيقى أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة أمسية «حرف ونغم» التي احتضنتها قاعة الجمعية وسط حضور نخبة من المثقفين والفنانين ومحبي الأدب والموسيقى، يتقدمهم وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجة،، والسفير أسامة نقلي.

الأمسية جاءت كاحتفال بالجمال، إذ تناغمت قصائد الشعراء ضياء خوجة، وعبدالإله دشيشة، وعبدالعزيز حسين، مع الأداء الفني للفنان حمزة كردي، ومحمد عبدالله محمد شفيق حفيد الموسيقار الراحل محمد شفيق، اللذين أضفيا بصوتيهما حضوراً موسيقياً ساحراً أعاد للذاكرة شيئاً من زمن الفن الجميل.

وفي تصريح خاص، عبر الدكتور عبدالعزيز خوجة عن إعجابه الشديد بالأمسية، مشيداً بجمعية الثقافة والفنون وجهودها في رعاية الحراك الثقافي، قائلاً إن ما شهدناه اليوم هو لوحة من الإبداع، تعكس تطور الذائقة الفنية في جدة، وتؤكد أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الثقافية التي تعزز روح الجمال والفكر.

كما وصف السفير أسامة نقلي الأمسية بأنها ليلة مفعمة بالحس والذوق الرفيع، مؤكداً أن الفنون عندما تلتقي مع الأدب في فضاء واحد، تولد لحظات لا تنسى، وتفتح نوافذ جديدة للتعبير والوعي.

أمسية «حرف ونغم» جاءت ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تقدمها جمعية الثقافة والفنون بجدة، تأكيداً على رسالتها في دعم الإبداع وتوفير منصات حيوية للفنانين والمبدعين، لتظل جدة فضاء نابضاً بالحياة الثقافية المتجددة.