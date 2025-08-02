تشارك وزارة الثقافة في معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025، بجناح مميز يحتفي بعام «الحرف اليدوية 2025»، مسلطة الضوء على أصالة الحرف بوصفها مكونا حيويا من التراث الثقافي الوطني، يعكس عمق الهوية المحلية وتاريخها.

ويعرّف الجناح الزوار بأهداف عام الحرف اليدوية الذي أُعلن ضمن مبادرات الوزارة لهذا العام، انطلاقا من إدراكها لأهميتها كموروث حيّ يربط الماضي بالحاضر، ويجسد القيم الجمالية والإبداعية في الثقافة السعودية.

ومن بين أبرز الأهداف التي يستعرضها الجناح: التوعية المجتمعية بقيمة المنتجات الحرفية، وإبراز التنوع الثقافي في أشكال الحرف وأدواتها، وتمكين الحرفيين السعوديين وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد المحلي، إلى جانب التعريف بالبعد الجغرافي للحرف كعامل مؤثر في أنماط الإنتاج الحرفي بين مختلف المناطق.

ويلفت الجناح الانتباه إلى أن الحرف اليدوية إرث ثقافي يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية، نظرا لارتباطها الوثيق بأنماط الحياة اليومية في مختلف أنحاء المملكة، ويسعى إلى فتح نوافذ تفاعلية للتواصل بين الحرفيين والجمهور المحلي والدولي، بما يعزز نقل المعرفة ويُوسّع من دائرة المشاركة في دعم الصناعات التقليدية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الثقافة لحفظ وتطوير الحرف اليدوية، من خلال مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في ما يتصل بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وحماية الموروث الثقافي وتعزيزه.