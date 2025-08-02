يقدم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، من خلال جناحه في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، تجربة معرفية متكاملة لزوار النسخة الرابعة من المعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة. وتتمثل مشاركته في عرض عدد من المخطوطات النادرة، والكتب، والصور التاريخية للمدينة، إلى جانب مجموعة من الإصدارات الحديثة، في مقدمتها «موسوعة معمار المسجد النبوي الشريف».ويعد الإصدار الأول من الموسوعة، الذي يحمل عنوان «حرف الألف»، من أبرز ما يعرضه المركز، وهو عمل علمي موثق يرصد تفاصيل عمارة المسجد النبوي وتطوراتها عبر العصور، منذ بنائه في السنة الأولى من الهجرة، وصولاً إلى التوسعات المعمارية التي شهدها في العهد السعودي، بما يعكس العناية المستمرة التي توليها المملكة بعمارة الحرمين الشريفين.وتهدف الموسوعة إلى بناء مرجع موسوعي موحد، مدعم بالرسوم والصور والمخططات والمعلومات الهندسية، على نحو يربط التطور المعماري للمسجد بالأحكام الشرعية وسياقها التاريخي، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة تضم مؤرخين ومهندسين وخبراء في العمارة الإسلامية.وانطلق العمل على الموسوعة عبر مراحل متعددة، بدأت باستخدام تقنية التصوير الليزري لتوثيق العناصر المعمارية بدقة عالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، تلاها إنشاء نماذج توثيقية تعيد بناء صورة دقيقة للمسجد في مراحله التاريخية، وانتهت بجولات تصوير فوتوغرافي احترافية لتقديم توثيق بصري شامل لكامل العناصر المعمارية. كما يعرض المركز مجموعة من إصداراته النوعية، منها: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحي العنبرية بالمدينة المنورة، ومزارع المدينة المنورة وبساتينها.وتندرج هذه المشاركة ضمن الفعاليات اليومية للمعرض، الذي يشرع أبوابه للزوار من الساعة الثانية ظهراً حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويستمر حتى الرابع من أغسطس الجاري، مقدماً محتوى ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.