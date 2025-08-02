تُشارك الهيئةُ العامَّة لتنظيم الإعلام في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس الجاري، خلف مركزِ الملك سلمان الدوليّ للمؤتمرات والمعارض.

وقد حظي جناحُ الهيئة منذ انطلاق المعرض باهتمامٍ واسعٍ من الزُّوّار، حيث استُعرِضَتْ فيه خدماتُها التَّنظيميَّة المتعلّقة بفسحِ الكتب والمطبوعات، إلى جانبِ خدمةِ الفسح الذَّاتيّ التي تهدف إلى تقليص مدَّة الفسح وزيادة الإنتاجيَّة باستخدامِ تقنيَّاتِ الذَّكاء الاصطناعي.

وتَدعمُ الخدمةُ 139 لغة، وتُتيح فسحَ الكتب والمحتوى الإعلاميِّ ذاتيًّا بطريقةٍ سريعةٍ وفعّالة.

يُذكر أن معرض المدينة المنوَّرة للكتاب 2025 يَفتح أبوابَه للزُّوّار يوميًّا من السّاعة الثانية مساءً وحتى الثّانية عشرة منتصف الليل.