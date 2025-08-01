قدّم الدكتور عبدالله الهميلي ورقةً فلسفيةً حملت عنوان «الفلسفة: ساحة لعِبٍ خارج الحقول»، في ندوةٍ بمعرض المدينة المنورة للكتاب 2025، أدارها الإعلاميُّ هاشم الجحدلي، وجرى من خلالها تسليطُ الضَّوء على دَور الفلسفة في الحياة اليوميَّة، وانعكاسها على معنى السّعادة والوجود الإنساني.

واستهلّ الهميلي حديثَه في النّدوة المقامة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بالإشارة إلى أنَّ الفلسفة ليست عِلمًا تقليديًّا يُقاس بالمنهجيات الصَّارمة أو المعادلات، وإنِّما هي حقلٌ مرنٌ يمارس حضورَه خارج الأسوار الأكاديمية، ويستقصي المعنى ويطرح الأسئلة الجوهريَّة حول الحياة والإنسان. وذهب إلى أن أصل الفلسفة في التجربة اليونانيَّة كان فعلًا شعريًا مفتوحًا على الجَمال والدَّهشة، يعالج قضايا الوجود انطلاقًا من وعي الذَّات، كما تعكسه العبارة الإغريقية الشَّهيرة «اعرف نفسك».

وشدّد على أنَّ التفكير الفلسفي يترسّب في تفاصيل الحياة اليوميَّة، ويُلمَس في الممارسات التي نظنها بسيطةً، ضاربًا المثل بضحكة الطّفل الصَّغير، التي تعبّر عن لحظةٍ خالصةٍ لا تتداخل فيها الحسابات، وتحمل دلالة عميقة في فهم الشُّعور الإنسانيّ في أنقى تجلياته.

واستطرد إلى شأنِ علاقة الفلسفة بالتقدُّم العلميّ، موضحًا أن التطورات التقنية والمعرفية المعاصرة أعادت تشكيل أسئلة الفلسفة، ودفعتها إلى مساراتٍ جديدة تعيد التفكيرَ في مفاهيم الذَّات، والزّمن، والمعرفة. مؤكّدًا أنَّ النّصوص الفلسفيَّة التي تتفاعل مع تحولات الواقع وتبتكر أدواتِها تظلُّ أكثر جدوى من تلك التي تكرّر أطروحاتِ الماضي أو تكتفي بتوثيق المقولاتِ القديمة.

ولفتَ إلى أهمية تأسيس رؤيةٍ أخلاقيّة واضحةٍ في تقاطع الفلسفة مع علومِ الّنفس والاجتماع، معتبرًا أنّ الدراساتِ المعاصرةَ تحتاج إلى أن تُغذَّى بتجربةٍ إنسانية حقيقية، تنطلق من الحياة وتحاورُها، بَدل أن تتعالى عليها بمفاهيمَ جامدةٍ.

واختتم الدكتور الهميلي حديثَه بتأمُّلٍ وجوديّ في الروتين اليومي، قائلًا: «التكرار اليومي يعيدني إلى ذاتي، ويمكّنني من الإحساس بها في زمنٍ متسارعٍ يصعب فيه التقاط النفس».

ويواصلُ معرضُ المدينة المنورة للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئةُ الأدب والنّشر والترجمة فعالياتِه الثقافيةَ حتى الرابع من أغسطس، من السّاعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، مقدّمًا باقةً متنوعة من النّدوات والأمسيات والحواراتِ التي تفتح آفاقًا جديدةً أمام القرّاء والزوّار.