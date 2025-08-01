لم أنْجُ؛لم تكنِ المسافة بلسماً،كان القطارُ مُحايداً حدَّ الخيانةِوالمقاعِدُ شاغرَهْ.ممشوقةَ الأردافِ يكفي فتنةًهذي القصيدةُ حائرَهْ،لم أنجُ سيدتي..لم أنجُ! دونَ مُكابرَهْ..خَدَعوكِ؛إذْ خدعوا مزاجِي، بلْ مزاجَ الأُحْجِياتِ، وأوغلوا في الأمنياتِ الكاذباتِلمَحْتُنِي أخْفي عنِ العنقاءِ كومَ رمادِها، كيْلا تعودَ مجدداً،أوْ أنْ تعودَ -إذا تعودُ- خفيفةَ التركيزِ عندَ البَعْثِ؛أفتعلُ الحياةَ لكيْ يَمُد الغُولُ كلَّ رؤوسِهآنَ اقترابِ الموتِ.أنا قد أموت بخُدعةٍ، أو فجوةٍ فيما تُزامِنُهُ المسافةُ والمسافةُقيلَ: أزمنةُ المسافةِ ماكرَهْ،أو أكتفي برَصَاصَةٍ في الشوقِ تُطلَقُ غادرَهْ.بِلقيسةَ الساقينِ عرشُكِ باردٌمنذ اقتبستِ شَبيهَهُ، ورحلتِ خلفَ نُبُوءةٍ مَضْمونةٍ؛هذا أنا، ومدينةٌ تشتاقُ عطركِ وانسكابَكِ في الشغافِ نَبيةً.لهْفي عَلى سَبَأٍ،لهفي على ولعي بها...متشابهانِإذا انْتَشَى صرْحُ القَواريرِ المُمَرَّدِمَسَّنا حزنٌ يُلوِّنُهُ الخيالُفنَنتشِي..هذا كلامٌ واضحٌ لا لبسَ فيهِ................هزَّتْ دعائمَهُ وشايَةُ هُدْهُدٍ.سَبَـأٌ بكاملِ خَيْلِها وشُموسِهالا روحَ فيها،روحُها في القُدسِ منذُ رسالةٍ مختومةٍ، ومَشورَةٍ..لا تجْرحي شَبَقَ القصيدةِداعبي أزْرارَها حتى الدُّوار ِوراقصيها سافرَةْهذي القصيدةُ فاجرَةْشِعْرِيَّةَ العينينِ حسْبُكِ أننا مُتعادلانِ؟أنا انغرستُ على مسامِكِ ناهِرًا منْ قدْ يَمُرُّ:أنا هنا!فالزَمْ حُدودكَ، واصْطَلِ النارَ المُريبَةَ قافِلاًأدْري ستأخذُكِ الحكايةُ مرةً ضِدِّي،تُؤلِّبُكِ المسافةُ،يختفي صوتي،سيحتفلونَ بالجاني،وتكتحلينَ لي:تلكَ الطقوسُ كَسيحةٌ،وَثنَيَّةٌ..تلك الطقوسُ مُعادَةٌ يا سادتي!متعادلانِ إذن؟وأنتِ تركتِ في قلبي الجريحِ مفازةً وقنابلَ،ورَدَمتِ آبار الطريقِ،زرعتِ ألغامًا،وضَيَّعْتِ الخريطةَ في متاهةِ قريةٍ مهجورةٍحاولنَ أن يعبرنَ، فابتسمَ العبورُ ومدَّ -كيْ يغتظنَ- نصفَ لسانِهِ..ما زالَ ظِلي مُؤمنا بالشَّمْسِلكنَّ الطريق إلى الحقيقةِ كافرَهْسَرْدِيَّةَ الشفتينِ هلْ لكِ رِدَّةٌ،هذي القصيدةُ شاعرَهْفي جُعْبَتي طلبٌ صغيرٌ ساذجٌ:رُشِّي نذورَكِ في المدائنِ حاشرينَ، ورَتِّبِي أنثَى تنوءُ بسحرها وبكيدها!أتمانعينَ؟أريدُها أنثى على قدرِ انثيالِكِ واختياركِ،عَلِّميها أن تَكُونَكِ في اصطيادِ خَبِيئَتِيفي الصمتِ،في ورَعِ القَوامِ المستفزِّ اللا يقاوم،في مشيئةِ أُصْبُعينِ يُكاتبانِ ويرسمانِ ويَسْكرانِويُسْكرانِ منافذَ الإغواءِ،في نزقِ الشفاهِ،براءةِ العينينِ قبلَ هُبوبِهافيما تبوحُ بهِ يدانِ لخاصرَهْ.في السُّرَّةِ الخرساءِ ملْءَ جُموحِها،في الهمهماتِ السَادراتِ، وفي الكلامِ المستقيمِ بلا قواعدَ؛علميها كيفَ تسقطُ نشوةٌ، فتعيدُها للرُّفِ كاملةَ الجنونِ محاصرَهْ؛بل علميها كيفَ تهْطُلُ غيمتينِ.. سحابتين، فغيمتينِ سحابتينِ، ولا تكفُّ عنِ اقترافِ التمتماتِ الماطرَهْ.وإذا اسْتَتَمَّتْ علميها أن تكون جميلةً بِمَنامَةٍ مثقوبةٍوتَسَاقطٍ للشَّعرِ قد يبدو على أنثى سواها سَيِّئاً؛وأنيقةً بسوارِ جِلدٍ يسْتَجِمُّ بمِعْصَمٍ مُتوَهِّجٍ بالشمسِما بعد الظهيرَةِ؛علميها حينَ تضحكُ أن تكونَ غبيةً وشقيةًومثيرةًومغامِرَهْ.زُفِّي لها جَسَدي النَّحيلَ،وجُثةَ القلبِ المحنَّطِ في تَوابيتِ القنوطِ،وذاكرَهْ.