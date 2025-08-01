(1)
يُشذّبُ الوردُ أكواني ويقطفها
فكل عطر مضي للغيبِ يستبقُ
مكتوبةٌ بفراديس الهوى قصصي
عند القيامة.. لا حبرٌ ولا ورقُ
ولدتُ بي، وصدى الأشجار يسردني
فالأبجديّةُ في صوتي لها عبقُ
شعري مواسمُ فيروز وقافيتي
زمرّدُ الريح في أعماقها قلقُ
منظومةُ الطعناتِ، الآن تنزفُ بي
وكم (بروتس) يشدو.. ثم يحترقُ
(2)
غدٌ على حجر الأوقاتِ منهمرُ
يشقّقُ الضوءَ بي.. يا ليتني حجرُ
منفيّةٌ جزرُ الأحزانِ في رئتي
فلو شهقتُ، تماهى البحرُ والسفرُ
مسرودةٌ بجحيم الحرفِ أغنيتي
كأنما النارُ في أعصابها وترُ
كم مات نبضٌ ضريرٌ فوق غيم دمي
كأنما القلبُ يرثيه بيَ المطرُ
أنا تفلّتُ موالٍ بعاصفةٍ
تصيبني الأرضُ.. والجدرانُ تعتذرُ
إذا صحوتُ فرعشاتي تُقلّمني
ولو أغيبُ طواني في السدى قدرُ
ليستْ حياتي تمامًا ما أجرّبها
يا شهقة الطين.. هل روحي لها أثر؟!
(3)
أُجَاذبُني الطريقَ إلى غيابي
ودمعُ الأرض يعرجُ في سرابي
أجاذبني طفولةَ ضوء عشبٍ
تهدّجَ فوق غيمٍ من عذابِ
شغافُ الكون طيّعةٌ ولكنْ
بلا قلبٍ ستخفقُ في اغترابي
أنا الآتي، بلا زمنٍ سأحيا
تؤسطرني حياتي بالعقابِ
تهذّبُ موجَ نيراني الثواني
وتطفئُ نار أمواجي رغابي
فلا سطرٌ من الجنّات يصحو
ولا قمرٌ يخططُ في كتابي
بذهن الناي موالٌ.. سيحدو
شراييني بسيمفونيّ غابِ
ترائبه سيصقلها جنوني
وموسيقاه تشربها الروابي
على جبلٍ، توزعني طيورٌ
فآتيها، وأسعى في متابي
إلى المجهول أمضي عمق عمري
ومنذ ولدتُ ينسجني إيابي
(4)
خبزتُ الضوءَ في أنحاء قلبي
رغيفًا للمساكين الحيارى
مساكين الحنين إذا أحبّوا
تجوعُ الروحُ ليلا أو نهارا
بأعينهم شرودٌ مستهلٌّ
ونظراتٌ تعربدُ كالسكارى
لذا سوف الطريقُ يغار منهم
على حدقاته يُخفي المسارا
كتابُ الكون يخبرهم بمعنى
ويمحوه إذا عرفوا الديارا
إذا (ليلى) تواعدهم بيوم
تصيرُ قلوبهم -شوقًا- جدارا
هنا العشاقُ قد قتلوا جميعا
وأصبحت الشغافُ لهم مزارا
(5)
أراني والحياة شهيق طينٍ
على جذرٍ يُغصّنُه بريقي
أراني في خيالٍ من سُداها
تُنسّجني بلُحْمتها عروقي
وجرحُ الناي ينزفُ في وريدي
بموسيقى من الشجنِ الخفوقِ
مع الأيام لي قدرٌ كعمري
كجدرانٍ تسامرُ في الشقوقِ
تسابقني القيامةُ صوبَ روحي
وأسبقها بترحالي الغريقِ
أرى ظلي يحاورني.. وصدري
كصمتِ العشبِ ينقرُ من بروقي
فأهتفُ بي: أيا عدمي الموازي
تجرّدْ بي.. هنا وجهي الحقيقي
(الرياض – فبراير 2025)
يُشذّبُ الوردُ أكواني ويقطفها
فكل عطر مضي للغيبِ يستبقُ
مكتوبةٌ بفراديس الهوى قصصي
عند القيامة.. لا حبرٌ ولا ورقُ
ولدتُ بي، وصدى الأشجار يسردني
فالأبجديّةُ في صوتي لها عبقُ
شعري مواسمُ فيروز وقافيتي
زمرّدُ الريح في أعماقها قلقُ
منظومةُ الطعناتِ، الآن تنزفُ بي
وكم (بروتس) يشدو.. ثم يحترقُ
(2)
غدٌ على حجر الأوقاتِ منهمرُ
يشقّقُ الضوءَ بي.. يا ليتني حجرُ
منفيّةٌ جزرُ الأحزانِ في رئتي
فلو شهقتُ، تماهى البحرُ والسفرُ
مسرودةٌ بجحيم الحرفِ أغنيتي
كأنما النارُ في أعصابها وترُ
كم مات نبضٌ ضريرٌ فوق غيم دمي
كأنما القلبُ يرثيه بيَ المطرُ
أنا تفلّتُ موالٍ بعاصفةٍ
تصيبني الأرضُ.. والجدرانُ تعتذرُ
إذا صحوتُ فرعشاتي تُقلّمني
ولو أغيبُ طواني في السدى قدرُ
ليستْ حياتي تمامًا ما أجرّبها
يا شهقة الطين.. هل روحي لها أثر؟!
(3)
أُجَاذبُني الطريقَ إلى غيابي
ودمعُ الأرض يعرجُ في سرابي
أجاذبني طفولةَ ضوء عشبٍ
تهدّجَ فوق غيمٍ من عذابِ
شغافُ الكون طيّعةٌ ولكنْ
بلا قلبٍ ستخفقُ في اغترابي
أنا الآتي، بلا زمنٍ سأحيا
تؤسطرني حياتي بالعقابِ
تهذّبُ موجَ نيراني الثواني
وتطفئُ نار أمواجي رغابي
فلا سطرٌ من الجنّات يصحو
ولا قمرٌ يخططُ في كتابي
بذهن الناي موالٌ.. سيحدو
شراييني بسيمفونيّ غابِ
ترائبه سيصقلها جنوني
وموسيقاه تشربها الروابي
على جبلٍ، توزعني طيورٌ
فآتيها، وأسعى في متابي
إلى المجهول أمضي عمق عمري
ومنذ ولدتُ ينسجني إيابي
(4)
خبزتُ الضوءَ في أنحاء قلبي
رغيفًا للمساكين الحيارى
مساكين الحنين إذا أحبّوا
تجوعُ الروحُ ليلا أو نهارا
بأعينهم شرودٌ مستهلٌّ
ونظراتٌ تعربدُ كالسكارى
لذا سوف الطريقُ يغار منهم
على حدقاته يُخفي المسارا
كتابُ الكون يخبرهم بمعنى
ويمحوه إذا عرفوا الديارا
إذا (ليلى) تواعدهم بيوم
تصيرُ قلوبهم -شوقًا- جدارا
هنا العشاقُ قد قتلوا جميعا
وأصبحت الشغافُ لهم مزارا
(5)
أراني والحياة شهيق طينٍ
على جذرٍ يُغصّنُه بريقي
أراني في خيالٍ من سُداها
تُنسّجني بلُحْمتها عروقي
وجرحُ الناي ينزفُ في وريدي
بموسيقى من الشجنِ الخفوقِ
مع الأيام لي قدرٌ كعمري
كجدرانٍ تسامرُ في الشقوقِ
تسابقني القيامةُ صوبَ روحي
وأسبقها بترحالي الغريقِ
أرى ظلي يحاورني.. وصدري
كصمتِ العشبِ ينقرُ من بروقي
فأهتفُ بي: أيا عدمي الموازي
تجرّدْ بي.. هنا وجهي الحقيقي
(الرياض – فبراير 2025)