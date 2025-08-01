عاتبيني بالقصائدِبلغةٍ فوضويّةٍ تصلّي على مشانقِ الاستعاراتِبغمغمةِ الشِّعرِ يهطلُ وجدًا فوقَ نهدِ المسافةِبماءِ الكلامِ الصّاعدِ من أولِ الشّغفِحتى أقاصي الرّحيقِعاتبيني بقبلةٍ على مقاسِ اللهفةِتنامُ في سريرِ القصبِيا جنيّةً تنامُ في البياضِكيفَ هززْتِ روحي في وردِ المسرَّةِ؟ولا فسحةَ تُدنيني من العبيرِ في اشتعالِ الأنوثةِاهدلي في دميلأصلّيَ لربِّ البنفسجِولأهيّئَ لصباحِكِ مروجًا من رذاذِ الفتنةِتزرعُ رفرفةَ الضّوعِ في عيونِ الصّباياقلبي زهرةٌ فاحَتْ.. وعينايَ انتظارٌدثّريني بالندى، بمواويلِ النّهارِلأرفرفَ في مقاليدِ نبضِكَ أجنحةً سرّيّةًفي غمرةِ الهطلِ أنتِ دفءٌ أستشفُّ منهُ الخدرَفي آخرِ الليلِفي أولِ القصيدةِيتسكّعُ القلبُ بينَ أشجارِ الحبِّيقطفُ فاكهةَ القُبلِوفي عينيكِفاتحةُ الأملِ