غيّب الموت اليوم (الخميس)، «شاعر المليون» حاكم المعلا عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد معناة طويلة مع مرض السرطان.





ويعد حاكم مشعل المعلا الشمري أحد فرسان القصيدة الذين برزوا في فترة الثمانينات من خلال النشر في الصحف والمجلات المختصة بالشعر الشعبي، إذ كان عضواً بارزا في المنتدى الشعبي بالمنطقة الشرقية، كما شارك في برنامج شاعر المليون 2008.

المعلا المولود في حائل عام 1390 هـ، انتقل إلى المنطقة الشرقية بحكم عمله واستقر في مدينة الدمام، التي بدأ منها مسيرته الإعلامية في نشر قصائده وتواجده الإعلامي.

كتب الراحل العديد من القصائد المميزة منها قصيدة يقول في مطلعها:

لا تسأليني عن أسباب الزعل... مدري

يجوز نفسي على كثر الجـفا ارتـاحت

أو يمكن أني عرفت السر من صغري

مـا بالحـمـامة حزن..! لو أنـها ناحت

حتى اتخذت الهجر في مقتبل عمري

طبيعةٍ زاحت الأحباب... مـا انـزاحت

ما والله ابـكي ولـكن مـن سنا جمري

شف ريحة العود لولا الجمر ما فاحت