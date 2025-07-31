زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 في نسخته الرابعة، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى الرابع من أغسطس القادم.

وأشاد بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يحظى به قطاع الثقافة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا أهمية المدينة المنورة الثقافية ومكانتها الراسخة في المشهد الثقافي السعودي.

وتجول الأمير سلمان بن سلطان في أجنحة المعرض، الذي يشهد مشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على ما يزيد على 200 جناح، واستمع إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، حول المعرض الذي يسعى إلى تعزيز الحراك الثقافي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب إبراز مكانة المدينة المنورة الثقافية في ظل ما تزخر به من إرثٍ تاريخي وثقافي.

واطلع على ركن الحرفيين الذي يأتي ضمن احتفاء المعرض بعام الحرف اليدوية 2025، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي المصاحب.