أوضح الوكيل المساعد للتواصل في وزارة الحجِّ والعمرة المهندس أنس بن ناصر الحميد دور وأهمية القصة الناجحة في الاتصال المؤسسي، وأن تبتعد عن النسيج الأدبي الخيالي، وأن تكون تجربةٍ واقعية أو موقفا حقيقيا يُبرز قيمةً أو رسالةً، ويتضمَّن صراعًا وحلًّا، مستطردًا ضرورة تقديم القصة بلُغةٍ بشريّة خالية من التعقيد، وتفاصيل دقيقة تلامس واقع الجمهور الذي تخاطبه. كما نوَّه بأهميةِ أن تعكس القصص مواقفَ صادقة تُعبّر عن طبيعة المؤسسة وتعزّز صدقيتها، مبيّنًا أنَّ الرسائل الفعّالة لا تُقاس بعددِ المشاهدات أو مؤشراتِ الأداء فقط، وإنَّما تقاسُ بمدى ما تُحدثه من أثرٍ نفسيٍّ وسلوكيّ لدى الجمهور، شارحًا أنَّ القصةَ الجيدةَ تستطيع أن تبنيَ جسور الثِّقة والانتماء، وتُحدِث تغييرًا حقيقيًّا في سلوك المتلقِّي، إذا صِيغتْ ببساطة ووضوح، وانسجمتْ مع هويّة المؤسسة ورسالتها الجوهرية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات التي نظمتها هيئةُ الأدب والنشر والترجمة في ندوةً نوعية بعنوان «الاتصال المؤسَّسي: كيف تكون القصةُ مقنعةً وملهمة؟»، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2025، أدارها الإعلاميُّ هاشم الجحدلي.

وعرض الوكيلُ المساعد للتواصل في وزارة الحج والعمرة عددًا من النماذج الحيّة التي استَخدمت فيها بعضُ المؤسسات القصصَ في حملاتها بنجاح، مستدلًّا بذلك على أن القصصَ ليست فقط وسيلةٌ للإقناع، وأنها أداةٌ إستراتيجية لتغيير السلوك وتعزيز الصُّورة الذهنية، مضيفًا أن الاتصال المؤسَّسي الناجحَ يتطلب ممَّن يمارسه أن يكون قارئًا، شغوفًا، مبدعًا، ملمًّا بالسِّياق، وصاحبَ تجربة ومعرفة مهنية متراكمة.

وتناول كذلك دورَ الاتصال في إدارة الأزمات، ونحا إلى أنَّ التعامل مع الأزمات يتوقفُ على دقَّةِ تقييمها، وسرعةِ الاستجابة، وشفافية الطرح، لافتًا إلى أنَّ الشفافية لا تعني كشفَ كلِّ شيء، وإنما دورها تقديمُ الرّواية الصّادقة بوضوحٍ ومسؤوليّة، محذّرًا من مخاطر التردد في زمنٍ تتسارعُ فيه وسائلُ النشر ووسائطُ التأثير.

وفي سياقِ حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أوضحَ الحميد أن التكنولوجيا يمكن أن تكون حليفًا قويًا في إنتاج محتوى مؤثر، إذا استُخدمت ضمنَ رؤيةٍ مهنية، مشدّدًا على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لمواجهةِ المحتوى المخادع والمضلّل الناتج من الاستخدام غيرِ الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وعلى أهميةِ الحرص على تطوير المحتوى المحليِّ بما يخدم المؤسساتِ والمجتمع على حدٍّ سواء.