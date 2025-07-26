تستعد الكاتبة والصحفية السعودية أمل حمدان لإطلاق إصدارها الجديد «حراك وأثر» في ظل عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، بركن المؤلف السعودي، وذلك بمعرض المدينة المنورة للكتاب 2025، حيث تمزج في هذا العمل بين التوثيق الإعلامي والطرح الوطني، مستندة لتجربتها كإعلامية من قلب الميدان وخبرتها الأكاديمية التي منحتها رؤية عميقة لمشهد التحول.

يجسد الكتاب رحلة وطنية حافلة بالطموح والتغيير كما ترويها امرأة سعودية عايشت تفاصيل هذه المرحلة وكتبت أثرها. يتألف الكتاب من عشرة فصول تجمع بين المقالات الصحفية واللقاءات الميدانية والرسائل التوثيقية لتقدم صورة بانورامية للحراك الوطني في مجالات متعددة من تمكين المرأة إلى الإعلام مرورا بالاقتصاد والتعليم والثقافة.

وقالت أمل حمدان: «هذا الكتاب رسالة وفاء من إعلامية سعودية لقيادة آمنت بالإنسان فحققت المستحيل.. أهديه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان ولا يزال عراب التغيير وأمل المستقبل».

وقد خصت المؤلفة الصفحات الأولى بإهداء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان آل سعود؛ تقديرا للمنطقة التي تنتمي إليها ووفاء لمسيرة وطنية ملهمة.

يمثل هذا الإصدار توثيقا نوعيا للنهضة التي تشهدها المملكة ودور الكلمة في تسجيل التحولات الكبرى لتبقى شاهدة على مرحلة تاريخية غير مسبوقة.

أمل محمد حمدان الشريف كاتبة وصحفية سعودية من المدينة المنورة باحثة دكتوراه في إدارة الأعمال حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في اللغة العربية في جامعة طيبة، إضافة إلى دبلومات في إدارة الموارد البشرية والحاسب الآلي، وتمتلك خبرة إعلامية واسعة، محررة وكاتبة، وهي عضو في هيئة الصحفيين السعوديين، إلى جانب إدارتها مكاتب صحفية في المنطقة الغربية، عرفت بقدرتها على المزج بين لغة الإعلام والتحليل العميق، وشاركت في العديد من المؤتمرات الثقافية والإعلامية، كما ألفت كتبا بارزة، منها بصمة أمل تحقيق رؤية 2030، وحراك وأثر في ظل عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، كرمتها عدة جهات حكومية وخاصة؛ تقديرا لدورها الإعلامي والثقافي، وهي معروفة بإسهاماتها في التوثيق الصحفي وإعداد البرامج الثقافية، فضلا عن مشاركاتها في معارض الكتب المحلية والدولية.