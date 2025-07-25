وقّعت جمعية الأدب والأدباء في المدينة المنورة، اتفاقية تعاون ثقافي مع مكتبة الإسكندرية، لتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات في مجال إصدار المجلات الثقافية، وتنظيم الفعاليات والمبادرات الأدبية، إضافة إلى المشاركة المتبادلة في معارض الكتب، بما يعزز الحراك الثقافي ويتيح مساحات أوسع للتعاون الأدبي المشترك، وتعزيز العلاقات الثقافية العربية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات النشر، والتأليف، والبرامج الأدبية المشتركة.وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار التبادل الثقافي العربي، مؤكداً أن المكتبة ترى في هذا التعاون مع الجمعية فرصة لتطوير المشاريع الأدبية وتعميق دورها بصفتها مؤسسةً رائدةً في خدمة المعرفة.من جانبه، عبّر رئيس جمعية الأدب والأدباء حاتم الحربي، عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع واحدة من أبرز الصروح الثقافية في الوطن العربي، مؤكداً أنها تأتي ضمن رؤية الجمعية في بناء شراكات نوعية تخدم الأدب والمثقفين. مشيراً إلى أن التعاون يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسات الثقافية، ما يؤهلها لتفعيل دورها وتوسيع حضورها الإقليمي، وتنفيذ مشاريع أدبية مبتكرة تُسهم في تطوير المحتوى الثقافي وتعزيز التواصل بين المبدعين في العالم العربي.