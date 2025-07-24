تفتح أكاديمية الفنون والثقافة أبوابها في العام الدراسي القادم 448/1447 1هـ (2026/2025)، وهي مبادرة تعليمية وطنية بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة؛ بهدف اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الثقافية لدى الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام.

وتُعد هذه المدارس الأولى من نوعها في السعودية، حيث تجمع بين التعليم الأكاديمي المعتمد والبرامج الثقافية المتخصصة ضمن بيئة تعليمية محفزة وثرية. وتستهدف المدارس في مرحلتها الأولى طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط في مدينتي جدة والرياض، ممن لديهم ميول وقدرات في أحد المجالات الثقافية والفنية المذكورة بالأسفل مع التوسع التدريجي مستقبلاً لتشمل جميع المراحل الدراسية وتغطي مناطق مختلفة في أحد المجالات الثقافية والفنية التالية:

الرسم.

العزف.

المسرح والتمثيل.

الغناء.

تُقدَّم البرامج الثقافية من خلال مناهج حديثة ومدربين مختصين، إلى جانب المنهج الدراسي الأساسي المعتمد من وزارة التعليم، ضمن جدول يومي متكامل يوازن بين التعليم الأكاديمي والتدريب الثقافي الإبداعي.

الأسئلة الشائعة:

1. ما أكاديمية الفنون والثقافة؟

أكاديمية الفنون والثقافة هي مدارس حكومية ومبادرة تعليمية أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في مجالات الثقافة والفنون، والتي تشمل: الرسم، والمسرح والتمثيل، والعزف والغناء.

2. من يمكنه التسجيل؟

الطلاب والطالبات الذين سيكونون في الصف الرابع الابتدائي أو الصف الأول المتوسط في العام الدراسي القادم 1448/1447 هـ (2026/2025 ). وستبدأ المدارس بفتح أبوابها لهذين الصفين الدراسيين، مع خطة للتوسع التدريجي لتشمل باقي الصفوف الدراسية في السنوات القادمة.

3. أين تقع أكاديمية الفنون والثقافة؟

سيتم افتتاح مدرستين في العام الدراسي القادم 1448/1447 هـ (2026/2025):

- في مدينة الرياض (حي النخيل): مخصصة للبنين.

- في مدينة جدة (حي الشراع): مخصصة للبنات.

4. هل التسجيل في استمارة القبول الإلكترونية في منصة أكاديمية الفنون والثقافة يعني القبول في المدرسة؟

لا، تعبئة الاستمارة تُعد خطوة أولى ضمن عملية القبول والترشيح.

سيتم تقييم العروض والملفات المقدّمة من قبل لجنة تحكيم، وبعدها يتم التواصل مع المرشحين لاستكمال إجراءات القبول في حال النجاح في الخطوة الأولى، وتمر طلبات التقديم عبر ثلاث مراحل رئيسية:

1. تقديم استمارة القبول الإلكترونية وتشمل رفع الأعمال الفنية.

2. إجراء تقييم أداء ومقابلة شخصية للطالب بالموهبة المحددة.

3. إشعار الطالب بنتيجة القبول في المدرسة أو الاستبعاد.

5. هل هناك رسوم للتسجيل أو الدراسة؟

لا، أكاديمية الفنون والثقافة هي مدارس حكومية ومدعومة بالكامل من قبل وزارتي التعليم والثقافة، ولا توجد أي رسوم للتسجيل أو الدراسة.

6. ما المجالات الثقافية المتاحة؟

يمكن للطلاب اختيار أحد أو أكثر من المجالات التالية:

- الرسم.

- المسرح والتمثيل.

- العزف.

- الغناء.

7. هل يمكن للطالب اختيار أكثر من مجال؟

نعم، يمكن للطالب اختيار أكثر من مجال حسب اهتمامه وموهبته.

وسيتم تقييم كل عرض بشكل مستقل، واختيار المجال الأعلى تقييماً ليكون هو المسار الأساسي للطالب في البرنامج؛ في حال تم اجتياز متطلبات القبول فيه.

8. كيف سيتم التواصل مع المتقدمين؟

سيتم التواصل عبر وسائل الاتصال المسجّلة في الاستمارة؛ لذا نرجو التأكد من صحة رقم الجوال والبريد الإلكتروني لضمان وصول التحديثات.

9. هل هناك اختبارات أو مقابلات للقبول؟

لا يوجد اختبار، ولكن ستتم دعوة المرشحين إلى مقابلات تقييمية بعد فرز طلبات التسجيل، وسيتم تزويد المرشحين بالتفاصيل لاحقاً.

10. هل يمكن للطلاب من خارج الرياض وجدة التقديم؟

في الوقت الحالي، المدارس الثقافية متاحة في الرياض للبنين وجدة للبنات. ويفضّل أن يكون الطالب مقيماً في إحدى هاتين المدينتين أو لديه القدرة على الانتقال إليها.

11. كيف سيكون اليوم الدراسي في أكاديمية الفنون والثقافة؟

ينقسم اليوم الدراسي إلى فترتين:

الفترة الصباحية: مخصصة للمواد الدراسية الأساسية وفق منهج وزارة التعليم.

الفترة المسائية: مخصصة للبرنامج الثقافي المتخصص حسب مجال الطالب.

تفاصيل الجدول اليومي حسب المرحلة الدراسية:

الصف الرابع الابتدائي:

من 7:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً: المواد الأساسية.

من 12:30 حتى 1:30 مساءً: استراحة وغداء.

من 1:30 حتى 4:30 مساءً: البرنامج الثقافي.

الصف الأول المتوسط:

من 7:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً: المواد الأساسية.

من 12:30 حتى 1:30 مساءً: استراحة وغداء.

من 1:30 حتى 5:15 مساءً: البرنامج الثقافي.

12. ما نوع الشهادات التي سيحصل عليها الطالب؟

سيحصل الطالب في نهاية كل عام دراسي على:

- شهادة رسمية صادرة من وزارة التعليم تمثل المرحلة التعليمية المسجل فيها.

- شهادة تخصصية في المجال الثقافي (غير إلزامية) في حال اجتياز اختبار معياري أو تقييم فني معتمد في ذلك التخصص من جهة رسمية معتمدة (محلياً أو دولياً)