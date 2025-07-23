أطلقت هيئة الأفلام، اليوم، النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»، عبر إقامة 12 ورشة نقاشية متنوعة و4 ليالٍ سينمائية، تُقام في 4 مدن سعودية، وهي: الرياض، والأحساء، وحائل، والطائف.

وتهدف المبادرة إلى توفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين والهواة، وتعزيز قدرات صنّاع الأفلام المحليين لتثري المشهد السينمائي في المملكة، إضافةً إلى بناء مجتمع سينمائي حيوي من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التدريبية والثقافية، مستهدفة بذلك المبدعين، والطلاب، والهواة، إذ تتضمن سلسلة من الورش النقاشية المتخصصة التي تغطي جوانب متعددة من صناعة السينما، بدءاً من كتابة السيناريو والإخراج وصولاً إلى التصوير والإنتاج، إضافة إلى ليالٍ سينمائية تُعرض خلالها أفلام محلية وعالمية مختارة، تُرافقها جلسات حوارية تفاعلية لتعزيز وعي المجتمع بالسينما بوصفها أداة ثقافية وفنية.

وتستعرض سلسلة الورش في هذه النسخة قضايا محورية في الصناعة السينمائية؛ حيث تُفتتح بورشة في الرياض بعنوان «معايير تقييم الأفلام في المهرجانات: بين النقد الفني والتوجهات التجارية»، التي تتناول آليات التحكيم في المهرجانات السينمائية، ومدى تأثير الأبعاد الجمالية والثقافية والتجارية على قرارات اللجان.

وستقام ورشة في حائل بعنوان «دور الجوائز السينمائية في تشكيل معايير النجاح الفني والتجاري»، تناقش أثر الجوائز على مستقبل الفيلم وتوزيعه، ثم ورشة في الأحساء بعنوان «السينما المستقلة: تحديات الإنتاج والتوزيع»، التي تسلط الضوء على التحديات التمويلية والإنتاجية التي تواجه صنّاع الأفلام المستقلة، وعلى أهمية التوزيع في وصولها إلى الجمهور العالمي.

وتعكس هذه المبادرة، سعي الهيئة لتكامل الجهود من خلال التنسيق مع المؤسسات الثقافية المحلية، وبناء شراكات مع مراكز الفنون والجمعيات الثقافية والجهات التعليمية، بما يعزز التكامل بين المبادرات السينمائية ويضمن استدامة الأثر الثقافي، ويسلط الضوء على الموروث الثقافي لكل منطقة.

يُذكر أن النسخة الأولى من المبادرة حققت أثراً واسعاً، عبر 35 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، تجاوزت 100 ساعة نقاش تفاعلية شارك فيها أكثر من 800 مشاركٍ من المهتمين بصناعة السينما.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة الأفلام لتطوير صناعة الأفلام المحلية، وتعزيز ارتباطها بالخبراء والأكاديميين والنقاد.