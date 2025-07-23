استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة أمير أجود.

وبحثا خلال الاستقبال سبل التعاون الثنائي في مجالات الإعلام، لاسيما في الإنتاج البرامجي والتلفزيوني، وتبادل المحتوى والخبرات الإعلامية، إضافة إلى مناقشة فرص التدريب الإعلامي المشترك بين البلدين.

واتُّفِق على مشاركة الهيئة بعدد من برامجها الإعلامية لتعريف الشعب السريلانكي بالمملكة، وتسليط الضوء على رؤيتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية، بما يعزز التقارب الثقافي بين الشعبين الصديقين.

وتطرّق الجانبان إلى مشاركة سفارة جمهورية سريلانكا في النسخة القادمة من المنتدى السعودي للإعلام، وأهمية تعزيز الحضور الدولي للمنتدى الذي يُعدّ الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة.