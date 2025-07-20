ثمّن فنانو وفنانات الباحة رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، معرض «ألوان الباحة 2025»، الذي ينطلق الأربعاء القادم في دار عوضة التاريخية بالأطاولة، ضمن فعاليات «صيف الباحة»، تحت شعار «الباحة.. تراث وسياحة»، بمشاركة أكثر من 50 فناناً وفنانة من أبناء المنطقة.

ويحتفي المعرض بالفن التشكيلي كوسيلة لإحياء التراث المحلي وتحويل الهوية البصرية إلى منتج ثقافي وسياحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بيئة إبداعية تحتضن الألوان والقصص والمناظر الريفية وتجمع بين الحِرفة والتشكيل.

وقال مدير المعرض الفنان محمد الخيتي: «رعاية أمير المنطقة لهذا الحدث تعكس دعمه المستمر للفنانين، وتؤكد أهمية الفن في صناعة الوعي وتعزيز هوية المكان». وأضاف: «هذا المعرض هو مساحة للبوح الجمالي وفرصة لإبراز طاقات الشباب وتقديم الباحة للعالم بلغة الفن».

من جهته، قال مؤسس ومالك دار عوضة الدكتور أحمد عوضة الزهراني: «اختيار دار عوضة لاستضافة المعرض يعكس تكامل الفن مع التاريخ. هذه الدار لم تكن يوماً جدراناً فقط بل ذاكرة حية، واليوم تعود لتحتضن الإبداع وتفتح أبوابها لكل فعل ثقافي وفني وتاريخي، وجميع أروقة وجدران الدار هي حق مشاع للثقافة والفنون في منطقة الباحة».

ويأتي المعرض هذا العام متزامناً مع عام الحِرف اليدوية، إذ يشارك عدد من الحرفيين في تقديم منتجاتهم التقليدية ضمن مشهد تتداخل فيه الفنون البصرية بالمهارات التراثية ليشكل المعرض محطة استثنائية في المشهد الثقافي السعودي وجسراً بين الماضي والراهن والإنسان والمكان.