تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم تنظيم معرض دولي متخصص في مجالات الجمال والعناية بالشعر والبشرة، وذلك في «سوبردوم جدة»، بمشاركة جهات محلية ودولية تمثل قطاعات مختلفة من هذه الصناعة المتنامية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، ومنها النمو السكاني المتسارع، وتنامي شريحة المستهلكين، وارتفاع مستوى الوعي بالمنتجات التجميلية، إضافة إلى الدور المتزايد للمرأة في سوق العمل، وهو ما يعكسه اهتمام المؤسسات والشركات المتخصصة بتوسيع حضورها في السوق السعودية، التي تعد من بين الأسواق الأكثر استهلاكاً لمنتجات التجميل في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على ديناميكية سوق الجمال والعطور في المملكة، واستكشاف فرص التوسع والتطوير في مختلف مسارات هذه الصناعة، لاسيما في ظل البيانات التي تشير إلى تصدر السعودية معدل الإنفاق الفردي على هذه المنتجات مقارنة بدول المنطقة.

ويضم المعرض أقساماً متعددة تشمل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والعطور ومعطرات الجو، والعلاج بالروائح، إلى جانب منتجات العناية بالشعر والأظافر، ومستلزمات الصالونات، فضلاً عن قسم خاص بالتعبئة والتغليف.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد زوار المعرض سيتجاوز 10 آلاف شخص من المهتمين والمتخصصين، بما يشمل التجار، والجمعيات المهنية، وممثلي الجهات الحكومية، وشركات الفنادق والمنتجعات الصحية، إلى جانب مصنعي وتجار العطور والزيوت العطرية، إضافة إلى خبراء التجميل ومصففي الشعر والمدربين والإعلاميين والمؤثرين في هذا القطاع.