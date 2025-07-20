في خطوة تعكس التقاء الفن بالهوية، وتكامل التنمية السياحية مع الثقافة التقليدية، أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، بالشراكة مع «السودة للتطوير»، عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي متخصص بفن «القط العسيري»، سيقام بمنطقة عسير، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، مستهدفاً نقل هذا الفن العريق إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز حضوره في فضاءات الإبداع والمجتمع.

ويُعد فن «القط العسيري» أحد أبرز الرموز البصرية في التراث الجنوبي، ويمثل نموذجاً فريداً في زخرفة جدران المنازل، برسومات هندسية ملونة، مستوحاة من عناصر الطبيعة والبيئة الجبلية.

وقد أُدرج ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، بوصفه تعبيراً حياً عن ذائقة المرأة العسيرية، وإبداعها الفني المتجذر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التعرف على تاريخ «القط العسيري»، وتعلّم أساليبه الفنية وتقنياته التقليدية، بما في ذلك صناعة الألوان الطبيعية المستخدمة في الرسم، من خلال ورش تدريبية تطبيقية، تشرف عليها نخبة من الحرفيين والممارسين المتخصصين.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج، ضمن مساعي المعهد في مجال التعليم المستمر، لتأهيل المهارات الوطنية في مجالات الفنون التراثية، وتحفيز ريادة الأعمال الإبداعية، وفتح آفاق أوسع أمام الفن التقليدي، ليكون جزءاً فاعلاً من الاقتصاد الإبداعي الوطني.

يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) يُعد إحدى الجهات الوطنية الرائدة في حفظ الفنون السعودية التقليدية، وتأهيل الكوادر الحرفية، وتوثيق الكنوز البشرية الحية، ضمن إستراتيجية شاملة، تهدف إلى صون الهوية الثقافية للمملكة، وتعزيز حضورها إقليمياً ودولياً.