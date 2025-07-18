أودِّع البيتَ المتكاسلَعن خطىالحكايات،الواجفَ في زاويةِالبردِ كقِطَّةْالمترددِ كساعةِ ضُحى؛قبل أن أغادرَ فناءَ روحِهِمنحازاً لحكمةٍ تركها أهلُهُعلى العتباتِمغلفةً بنُكاتِ الموتى!كم غيمةً سوف تتشبَّهُ بيكم غصنَ ريحٍسيجلد حوافَ الصقيعِ الممتدِكسلالةِ طيورٍ مهاجرةٍأجنحتُها بلا رفيفْ؟!كم أرضاً تَمَكَّنَ صغارُهامن بيعِ القمرِ لليلٍ غريبْ،وإفراغِ سلالِ النجومِمن الرؤى والمعاجمْ؛لتدفنني معهاكما حَلِمْتُ بيمُنتزعاً من وصايا أهليكسيوفِ العائدين من وصايا حروبٍ غامضةْ!وقد مرّْوا بيعجالى كاللهاثْمنغمسينَ بأيامِهم شديدةِالتأسّْي على لحظاتِها؛فلم تلوِّحُ لهم تواريخُ قصائديبخطايا المفرداتْ!أنتِ المرأةُ التي نَظَرْتُلها قبلَ أنْ أموتْ؛فانتظريني..كوني باباً هائجاً على دربِخُطاي،كي لا يدخلَ سهوُ روحِكِغيريوأعودُ لكِ بجثةٍ لم تنقرْطيورُ أسلافِنا وجهَهَابمناقير الموتِ المتشابهْ!بالهواءِ الناعمِيستترُ صوتُ النايُفي الصمتِ وجوباًكي يَئِنّْ!بيدينِ قاحلتينْأرفعُ سقفَ الرؤىكي يسرقَ رعاةُ المعانيمن مياهِهَادِلاءَ الكلماتْ!!أُعلِّقُ الهواءَ على زوايا بيتِالشَعْرِ المنتصبةِ أعمدتُهُكساعةِ موْعِدْ؛وأعيدُ الربابةَ لصوتِ أبيممحوّْةً من قوسهاالأصابعْمبتلةً في جوفهاأنفاسُ المواويل!