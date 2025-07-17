في إطار الحراك السياحي والثقافي الذي تشهده محافظة النماص خلال صيف 2025، تواصل الفعاليات التراثية استقطاب الزوار والمصطافين، من مختلف مناطق المملكة، حيث يجد عشاق الأصالة والهوية في هذه البرامج، نافذة على الموروث الشعبي الجنوبي، وسط أجواءٍ ترفيهية وثقافية، تُضفي على المكان روحاً من البهجة والانتماء.

ومن أبرز هذه الفعاليات عروض «الفرق الشعبية» التي أقيمت في قرية المدانة التراثية، بمشاركة فرقة «رجال الحجر»، التي قدمت عروضاً حيّة لفنون شعبية أصيلة، كـ«المدقال» و«العرضة» و«اللعب»، في حضورٍ جماهيري كبير، تفاعل مع إيقاعات وأهازيج التراث المحلي.

وتأتي الفعالية، ضمن باقة من الأنشطة التي تنفذها بلدية النماص، بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز حضور التراث المحلي، كركيزة أساسية على خارطة الجذب السياحي.

وتقع قرية «المدانة» التراثية شمال محافظة النماص، ضمن نطاق مركز وادي زيد، أحد المراكز التابعة للمحافظة، والذي يمتاز بتضاريسه الجبلية الخلابة، وأجوائه المعتدلة صيفاً، فضلاً عن احتضانه لعدد من القرى الأثرية، والمواقع الطبيعية التي تشكّل وجهة مفضلة للزائرين.

ويُعد مركز وادي زيد، من المواقع الحيوية التي تسهم في دعم المشهد السياحي للنماص، خاصة مع تكثيف الفعاليات الموسمية، التي تجمع بين الفن الشعبي والطابع الثقافي المحلي.

كما يعكس هذا الحراك، اهتمام الجهات المعنية في عسير، بتفعيل مبادرة «السعودية وجهة سياحية عالمية»، عبر تسليط الضوء على الكنوز التراثية والثقافية في المحافظات الجبلية، التي تحتفظ بذاكرة المكان، وروح الإنسان.