نظّمت بلدية محافظة النماص أمس أمسية بعنوان «التعريف بالموروث الشعبي»، وذلك في قرية «السرو» بمركز السرح، ضمن برامج وفعاليات صيف النماص 2025، وسط حضور لافت من الأهالي والمصطافين.

واشتملت الأمسية على مشاركات شعرية قدّمها عدد من شعراء العرضة واللعب الجبلي المعروفين على مستوى المنطقة، من أبرزهم: ظافر بن حاسن، وظافر القشيري، وظافر حسن، الذين قدّموا نصوصاً شعرية مبنية على ألحان شعبية قديمة تُعرف محلياً بـ«الطراق»، إضافة إلى ألحان قديمة ونادرة في فنون «العرضة» و«اللعب الشهري».

وسبقت الفعالية عروض شعبية قدمتها فرقة «رجال الحجر»، كالعرضة، والمدقال، واللعب، بأساليب وألحان تراثية تمثل الموروث الجبلي.

وأوضح عدد من المشاركين أن هذه الأمسية جاءت بهدف تعريف الأجيال الجديدة بألحان اللعب الشهري التقليدية، وتعزيز حضورها في المناسبات والفعاليات، مشيرين إلى أن بعض هذه الألحان اندثرت أو باتت مقتصرة على كبار السن والمختصين بالشعر الجبلي.

وقد انطلقت الفعالية بعرض تراثي للفرقة الشعبية عند الساعة الرابعة مساءً، وتواصلت حتى أمسية شعرية عند الساعة التاسعة والنصف مساء، وسط أجواء تفاعلية جسّدت أهمية حفظ الموروث الثقافي ونقله للأجيال القادمة.