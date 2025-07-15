تواصل الجائزة الدولية لادب الطفل العربي، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، استقبال المشاركات في دورتها الـ17 حتى 31 أغسطس 2025، ودعت المؤلفين والرسامين والناشرين من مختلف دول العالم الى تقديم أعمالهم الإبداعية باللغة العربية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للجائزة.

وتعد الجائزة من أبرز المبادرات الثقافية المتخصصة في أدب الطفل، وتهدف إلى تشجيع الإنتاج الأدبي والفني الموجه للأطفال واليافعين، وتعزيز حضور الكتاب العربي في هذا المجال، من خلال دعم أعمال تتسم بالجودة والأصالة، وتحاكي الواقع وتلهم الخيال وتنمي الحس الجمالي والمعرفي لدى الناشئة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.2 مليون درهم إماراتي، موزعة على خمس فئات رئيسية تغطي الفئات العمرية من 5 إلى 18 عاماً، وتمنح الجوائز بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر في أربع فئات، بينما تمنح جائزة فئة اليافعين للمؤلف والناشر فقط. كما خُصص مبلغ لدعم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب العاملين في مجالات الكتابة والرسم والنشر وفق معايير مهنية تراعي الأصالة الثقافية والمعايير الدولية.

وتشمل فئات الجائزة لهذا العام: الطفولة المبكرة من الولادة حتى خمس سنوات، الكتاب المصور من 5 إلى 9 سنوات، كتاب ذو فصول من 9 إلى 12 سنة، كتاب اليافعين من 13 إلى 18 سنة، إضافة إلى الفئة المتغيرة لهذا العام وهي الكتب الواقعية، المخصصة للأعمال التي تعزز التفكير النقدي وتتناول موضوعات واقعية بأساليب فنية جذابة ومناسبة للفئة المستهدفة.

ويشترط في الأعمال المتقدمة أن تكون أصلية، مكتوبة باللغة العربية، ومنشورة ورقياً خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تفز بجوائز أخرى، ولم تنتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية. ولا تُقبل المخطوطات أو الكتب التعليمية أو السلاسل أو الإصدارات الإلكترونية أو المسموعة. كما يشترط أن تُقدم المشاركة عبر دار نشر معتمدة، ولا يُسمح بإعادة ترشيح أعمال سبق تقديمها في دورات سابقة.

ودعت اللجنة المنظمة جميع المهتمين بصناعة كتاب الطفل إلى المشاركة بأعمالهم التي تجمع بين القيمة التربوية والإبداع الأدبي والفني، وتسهم في بناء جيل قارئ وواعٍ ومحب للغة العربية مع إرفاق نسخة رقمية من العمل وتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، بمشاركة نخبة من الأدباء والناشرين والعاملين في مجال الكتاب من داخل الدولة وخارجها، في احتفالية تؤكد التزام الإمارات بدعم ثقافة الطفل العربي وتعزيز دور الكتاب في تنمية الوعي والمعرفة لدى الأجيال القادمة.