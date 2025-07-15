اختتمت وزارة الثقافة اليوم، فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي، في مدينة أوساكا اليابانية، الذي أُقيم خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو 2025م، في معرض إكسبو 2025، وشهد حضوراً لافتاً من الزوّار اليابانيين والدوليين، خلال فعاليات الأسبوع للاطّلاع على مكوّناته المتنوعة، وما يقدّمه من تجربة ثقافية متكاملة.

واشتمل الأسبوع الثقافي السعودي على برامج متعددة ركّزت على مبادرة «عام الحرف اليدوية 2025» بوصفها محوراً رئيسياً يعكس عمق الهوية السعودية، وعروضاً حية، وتجارب تفاعلية، ومشاركات نوعية لعددٍ من الهيئات الثقافية السعودية، إلى جانب تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان.

وشكّل المعرض نافذة ثقافية تواصلت من خلالها المملكة مع المجتمع الياباني والدولي، مُعرِّفةً بإرثها الحضاري، وثرائها الإبداعي.

ويُعد الأسبوع امتداداً لسلسلة الأسابيع الثقافية الدولية التي تنظّمها وزارة الثقافة، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للثقافة، الرامية إلى تعزيز الحضور العالمي للثقافة السعودية، وتوثيق أواصر التعاون الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.