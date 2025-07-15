أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مساء (الإثنين)، قرارا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين من تاريخه.

وتضم قائمة الأسماء التي شملها القرار كلّا من:

الدكتور أحمد عبدالله زايد، الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة دليلة الكرداني، الدكتور راجح داود، الدكتور سيد عوّاد التوني، الدكتور علي الدين هلال، الكاتب الصحفي محمد سلماوي، الدكتور محمد صابر عرب، الروائي يوسف القعيد، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور ممدوح الدماطي.

كما ضمت القائمة:

الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد نوار، الدكتور السعيد المصري، الدكتور حامد عبدالرحيم عيد، المهندس زياد عبدالتواب، الدكتور سامح مهران، الدكتور عطية الطنطاوي، المخرج علي بدرخان، الدكتور محمد أحمد عبدالرازق غنيم، الدكتور معتز سيد عبدالله برعي، الدكتورة منى سعيد الحديدي، الدكتور ميسرة عبدالله، الدكتور محمد حسام السيد حجازي الملاح.

ورحّب وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بالأعضاء الجدد، ووجّه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إصداره هذا القرار، مؤكدا أن تشكيل المجلس يضم قامات وطنية بارزة تُثري المشهد الثقافي والفكري المصري، وتمثل دعما لقوة مصر الناعمة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يُعد منصة فكرية رفيعة تُسهم في رسم السياسات الثقافية، ودعم الإبداع في مختلف مجالاته، كما يعكس حرص الدولة على ترسيخ الهوية الثقافية المصرية وتعزيز قيم التنوع والتعددية، مؤكدا أن الثقافة ستظل ركيزة أساسية في بناء الوعي وتنمية المجتمع، وجسرا حيويا للتواصل مع العالم.