فازت الكاتبة السودانية ليلى أبو العلا بجائزة «بِن بينتر» لعام 2025، تقديراً لأعمالها الأدبية التي تناولت قضايا الهجرة، والإيمان، وحياة النساء.

وتُمنح هذه الجائزة السنوية لكاتب يعكس، وفقاً لكلمات الكاتب المسرحي البريطاني الراحل هارولد بينتر، نظرة ثابتة لا تلين على العالم، ويظهر عزماً فكرياً قوياً للتحديد الحقيقي للحياة والمجتمعات.

نشأت «أبو العلا» في الخرطوم بالسودان، وتعيش في أبردين باسكتلندا منذ عام 1990، وتشمل أعمالها الأدبية ست روايات ومجموعتين قصصيتين، من بينها «المترجم، في مكان آخر، المنزل، وأحدثها روح النهر الصادرة عام 2023».

وعبرت «أبو العلا» عن دهشتها بالفوز، قائلة: هذا مفاجأة كبيرة؛ كوني مهاجرة سودانية مسلمة أكتب من منظور ديني يستكشف حدود التسامح، فإن هذا التكريم يحمل أهمية كبيرة، إذ يوسع مفهوم حرية التعبير ويسلط الضوء على القصص التي تستحق أن تُروى.

وتم الإعلان عن فوز أبو العلا خلال الحفل الصيفي لمنظمة «بِن الإنجليزية» مساء الأربعاء، حيث قدم الممثلان خالد عبدالله وأميرة غزالة قراءات من أعمالها.

وستتسلم الكاتبة الجائزة في 10 أكتوبر في المكتبة البريطانية بلندن، حيث ستعلن عن اختيارها للفائز بجائزة «كاتب الشجاعة» التي تُمنح لمؤلف يدافع عن حرية التعبير، غالباً وسط مخاطر تهدد سلامته وحريته.

وأشادت لجنة التحكيم، التي ضمت الروائية نديفة محمد، الشاعرة والكاتبة منى عرشي، ورئيسة «بِن الإنجليزية» روث بورثويك، بأعمال «أبو العلا» التي تمنح النساء المسلمات مكانة مركزية في قصصها، وتتناول تحدياتهن وملذاتهن بكرامة.

وقالت: في عالم يبدو وكأنه يحترق، مع معاناة غير ملحوظة في السودان وغزة وأماكن أخرى، تقدم «أبو العلا» كتابات تمثل ملاذاً وإلهاماً.

وأضافت الكاتبة منى عرشي، أن أعمالها تقدم وجهات نظر دقيقة وغنية حول قضايا حيوية مثل الإيمان والهجرة والنزوح.

وأكدت روث بورثويك أن الكاتبة السودانية ليلى أبو العلا كاتبة هذا العصر، معربة عن أملها في أن تجذب الجائزة قراء جدداً لأعمالها الرائعة.