عرَضَ جناح الفن التشكيلي في مهرجان بيت حائل 2025 «البيت بيتكم.. يا بعد حيي» بنسخته الرابعة العديد من اللوحات المميزة والفريدة، التي أبدعت أنامل الفنانات في تشكيلها، من خلال رسومات ولوحات فنية ثرية، تنفذ بشكل مباشر وحيّ أمام زوار المهرجان، مما أضفت بدورها جمالاً وبريقاً على الفعاليات.



وفي هذا الجانب، قدّمت الرسامة التشكيلية عضو جمعية الثقافة والفنون وداد النومسي، أنموذجاً من الفن والإبداع والذائقة البصرية الفريدة من خلال لوحات ذات أبعاد مختلفة، تسطر كلاً منها موضوعاً يحاكي جانباً وطنياً وعنواناً مميزاً آخر، يبرهن ويؤكد قدرة وكفاءة أبناء وبنات منطقة حائل على نثر فنونهن التشكيلية ضمن هويتهم الثقافية المتأصلة التي يترجمها إحساس الرسامين المميزين الذين تزخر بهم المنطقة.

وبينت النومسي أنها تعمل في هذا المجال منذ 5 سنوات لتكييف لوحات تشكيلية وفق هوية المهرجانات والفعاليات التي تشارك فيها، معتمدة على توظيف الريشة والألوان الزيتية، ودمج الأفكار والملامح، ومن ثم صقل المواهب والخبرات، لتقدمها من خلال رسم حي ومباشر أمام الزوار وتشاركهم لحظات تكون الصورة وخطوط رسم اكتمالها بهوية وطابع فني ترفيهي مميز وفريد.

وفي المقابل، قدمت أصغر رسامة تشكيلية بالمهرجان، شموخ، ذات الـ13 عاماً، لوحات إبداعية بأكثر من 9 لوحات تشكيلية لتبيّن أنها بدأت الفن التشكيلي وفن الكولاج منذ 4 سنوات، لتنمي ذلك المجال وتطوره بدعم أسرتها، وتصبح جزءاً فنيّاً من مهرجانات منطقة حائل وفعالياته السنوية، مشيرة إلى أهمية فن الكولاج البصري في الفن التشكيلي.