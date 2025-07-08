افتتح مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ20، المقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادَي الناشرين العرب والمصريين.



وتم اختيار وزير الخارجية المغربي السابق المفكر الكبير محمد بن عيسى، أحد أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابقين، الذي رحل في مارس 2025 ليكون شخصية المعرض لهذا العام.

يُشارك في المعرض 79 دار نشر مصرية وعربية، وتم تخصيص جناح للطفل يضم أكثر من 15 دار نشر متخصصة في طبع ونشر كتب الأطفال، إضافة إلى مشاركة مكتبة الإسكندرية بمجموعة من الإصدارات المتنوعة، كما تم تخصيص جناح للكتب القديمة والنادرة والخاص بسور الأزبكية، ويتضمن أيضًا جناحًا خاصًّا للأزهر الشريف وركنًا خاصًّا بالفتوى.

يشتمل البرنامج الثقافي هذا العام على مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز 215 فعالية ثقافية يتحدث فيها ما يُقارب 800 متحدث ومحاضر، ويُشارك فيه بالتوازي مع مقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية كل من بيت السناري بحي السيدة زينب، وقصر خديجة بحلوان.

يشتمل برنامج هذا العام على عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما تتنوع محاوره وتشمل محاور اجتماعية لدعم الشباب والمرأة والطفل، ومحاور ثقافية تتناول موضوعات تراثية وشعرية وأدبية وتكنولوجية ونفسية ورياضية.

ويقدم البرنامج الثقافي ورش عمل للتدريب على فنون السرد بمختلف أنواعه، كما يقدم عروضًا علمية وترفيهية وفلكلورية على ساحة بلازا مكتبة الإسكندرية.

كما تم إعلان أن المعرض سيشهد هذا العام توزيع جوائز مسابقة القراءة الكبرى التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية، وتُقام احتفالية توزيع الجوائز عصر يوم الخميس 17 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة، وسط حضور عدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين.