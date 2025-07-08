تنظّم وزارة الثقافة «الأسبوع الثقافي السعودي في مدينة أوساكا - اليابان» خلال الفترة من 12 - 15 يوليو الجاري في مقر معرض إكسبو 2025 أوساكا.

وتركّز الفعالية على «عام الحرف اليدوية 2025»، كونه عنصرًا ثقافيًا بارزًا في الثقافة السعودية، ما يُبرز المشغولات اليدوية النوعية، وإبداعات الحِرفيين السعوديين لدى المجتمع الياباني والدولي، بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى السبعين على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان.

ويشارك في الأسبوع الثقافي هيئة التراث، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، ومبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، التي ستُقدم جميعُها مجموعةً من الأنشطة التفاعلية التي تُجسّد التراث السعودي، وما يتميّز به من غنىً ثقافيٍّ متجذّر في عمق التاريخ، وتعكس ثراء الفنون السعودية المتنوعة، كما تُشارك دارة الملك عبدالعزيز بعرض محتوى فوتوغرافي يتناول العلاقات بين المملكة واليابان.

ويُقدّم جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أكثر من 700 فعالية ثقافية متنوعة، تُتيح للزائر خوض تجربة شاملة تُحاكي تنوّع المملكة وثرائها الحضاري، كما يعرض الجناح محتوى توعويًا متكاملًا يُعرّف الزوّار بمكوّناته المتعددة، التي تتجاوز الجانب الثقافي لتشمل الاستدامة والتحوّل الوطني، من خلال عروض إبداعية ومعرفية تُجسّد روح السعودية، وتُبرز ملامحها الحاضرة والمستقبلية.

ويُعَدُّ الأسبوع الثقافي السعودي في اليابان - أوساكا، امتدادًا للأسابيع الثقافية التي دأبت وزارة الثقافة على تنظيمها بشكلٍ دوري، بهدف تعزيز التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، الذي تسعى من خلاله إلى تعميق الروابط الثقافية بين المملكة واليابان وشعبيهما الصديقين، وفتح آفاقٍ للتعاون الدولي في المجالات الإبداعية، بما يُسهم في ترسيخ الحضور الثقافي السعودي عالميًا.