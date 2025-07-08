تنظم أمانة منطقة نجران ضمن فعاليات صيف نجران أمسيات شعرية بمشاركة عدد من الشعراء المحليين، وتقام الأمسيات في مركز الفعاليات والمؤتمرات بمدينة نجران.

وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي، أن الأمانة وبلدياتها هيأت أكثر من (160) متنزهاً وحديقة وساحة بلدية، وممشى رياضياً، لاستقبال المتنزهين خلال فعاليات مهرجان الصيف، بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدى 45 يوماً، وتتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الأنشطة الترفيهية، ومسرح الأسرة والطفل، ومعارض الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والبرامج التدريبية التي ستقدم خلال أيام المهرجان.