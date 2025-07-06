علِمَت «عكاظ» أن 16 موهبة فازت ضمن «مشروع أديب» الخاص بالمواهب الأدبية في المملكة، الذي تقيمه جمعية الأدب المهنية، وتوزع الفائزون على 10 مدن سعودية، وتصدرت الرياض بـ4 مواهب، موزعة على مجالات أدبية مختلفة.

وفاز في مسار الشعر الفصيح: ضحى أحمد محمد الخليفة من الرياض، مالك غازي موسى الحكمي من الرياض، علي باقر معتوق الحسن من الدمام، سهام سليمان محمد السويكت من الزلفي. وفي مسار الشعر الشعبي: ياسين أحمد عمر حسن من فَرَسان، أمل محمد مبارك العوفي من المدينة المنورة، محمد بن عبد الله بن عايض السفياني من الطائف، عيد فهيد عيد الشمري من حائل.

وفي مسار القصة: ريحانة سعدان عبدالله السعدان من الرياض، فارس بن عبد الرحمن بن سعد الغامدي من مكة المكرمة، أنس عمر جمال بدوي من مكة المكرمة، ندى ظاهر أحمد العمراني من تبوك، وفي مسار الرواية: سطام سعود عبدالعزيز الحقباني من الرياض، نوف مناحي عيد السليمي من البكيرية، عبدالرحمن خالد النمازي من جازان، بشائر حلواني من مكة المكرمة.

وتبدأ الجمعية في المرحلة الثانية من المشروع متمثلة في التدريب والصقل للمواهب الفائزة، وطباعة الإصدار الأدبي الأول لكل موهبة، وإقامة حفل في العاصمة الرياض؛ لتكريم المواهب الـ16، وتوزيع النتاج الإبداعي الأول لكل موهوب، ودمج المواهب في القطاع الأدبي من خلال التمكين وتوفير الفرص الأدبية لهم عبر المشاركات والدعوات الداخلية والخارجية.