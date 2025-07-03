أعلنت جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة لعام 2025 قائمتها الطويلة التي ضمت 18 عملاً أدبياً من 10 دول عربية.

وتضمنت قائمة الـ18 في فئة الروايات المنشورة: «بيت من زخرف عشيقة بن رشد» للكاتب ابراهيم فرغلي «مصر»، «بوصلة السراب» للكاتب أحمد الرحبي «عمان»، «جرح على جبين الرحالة ليوناردو» للكاتب ثائر الناشف «سورية»، «قطيفة المساكين» للكاتب حسن النواب «العراق»، «عمى الذاكرة» للكاتب حميد الرقيمي «اليمن»، «سيدة القرفة» للكاتبة رحمة ضياء «مصر»، «تنهيدة حرية» للكاتبة رولا خالد غانم «فلسطين»، «ساعة نوح» للكاتب سفيان رجب «تونس»، «عشاء لثمانية أشخاص» للكاتبة سمر سمير المرغني «تونس»، «ليس بعيداً عن راس الرجل - عزيزة ويونس» للكاتب سمير درويش «مصر»، «مدينة الأزل» للكاتب شكيب عبدالحميد «المغرب»، «جسر النعمانية» للكاتب عبدالنور مزين «المغرب»، «سنة القطط السمان» للكاتب عبدالوهاب الحمادي «الكويت»، «العشاء الأخير لكارل ماركس» للكاتب فيصل الأحمر «الجزائر»، «عرش على الماء» للكاتب محمد بركة «مصر»، «الطاهي الذي التهم قلبه» للكاتب محمد جبعيتي «فلسطين»، «سبع حركات للقسوة» للكاتب مصطفى البلكي «مصر»، «سنوات النمش» للكاتب وحيد الطويلة «مصر».