التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل اليوم (الخميس) سفيرة مملكة النرويج لدى المملكة كيرستي ترومسدال.

وبحث اللقاء أوجه العلاقات الثقافية وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من برامج ومبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تسعى من خلالها إلى التبادل الثقافي مع مختلف الحضارات وتبادل الخبرات، والتعاون مع الأدباء والمفكرين والمترجمين وتمكينهم.

وناقش سبل التعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة والمشاركة في المعارض المشتركة لتعزيز العلاقات الثقافية والأدبية بين المملكة ومملكة النرويج.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من البرامج والمبادرات لبناء الجسور المعرفية، مثل بحث ترجمة كتب نرويجية إلى اللغة العربية، وترجمة الكتب السعودية إلى اللغة النرويجية، لتعريف العالم بالثقافة السعودية والإسهام في حوار الحضارات، ودعوة السفير النرويجي لزيارة أبرز فعاليات الهيئة في أجندتها القادمة، مثل: معرض الرياض الدولي للكتاب، وملتقى الترجمة، ومؤتمر الرياض الدولي للفلسفة.