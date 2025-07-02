تنظم مكتبة الإسكندرية الدورة الـ20 من معرضها الدولي للكتاب خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. ويُقام المعرض في مقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية، إضافة إلى بيت السناري بحي السيدة زينب وقصر خديجة بحلوان.

واختارت مكتبة الإسكندرية المفكر المغربي ووزير الخارجية السابق محمد بن عيسى، عضو مجلس أمناء المكتبة السابق الذي توفي في مارس 2025، ليكون شخصية المعرض لهذا العام تكريمًا لإسهاماته.

وأوضح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المعرض يستقطب 78 دار نشر مصرية وعربية، مع تخصيص جناح للطفل يضم أكثر من 15 دار نشر متخصصة في كتب الأطفال، وجناح آخر للكتب القديمة والنادرة على غرار سور الأزبكية، مؤكدًا حرص المكتبة على استضافة أبرز دور النشر وتوفير أحدث الإصدارات.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي غني يشمل أكثر من 215 فعالية ثقافية بمشاركة حوالى 800 متحدث ومحاضر، تتنوع بين مؤتمرات وندوات وورش عمل، وتتناول هذه الفعاليات محاور اجتماعية تدعم الشباب والمرأة والطفل، إلى جانب محاور ثقافية تركز على التراث، الشعر، الأدب، التكنولوجيا، علم النفس، والرياضة.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل لتعليم فنون السرد بأنواعه المختلفة، وعروضًا علمية وترفيهية وفلكلورية على ساحة بلازا المكتبة.

ويشهد المعرض توزيع جوائز مسابقة القراءة الكبرى يوم الخميس 17 يوليو في القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة، بحضور نخبة من الكتاب والمفكرين.

وتشارك المكتبة بـ33 إصدارًا جديدًا تشمل كتبًا، كتالوجات، دوريات، مجلات، وكتيبات من سلسلة «تراث الإنسانية للنشء والشباب» التي بلغت 80 كتيبًا، إلى جانب رصيد إصداراتها البالغ 1109 عناوين.

ومن أبرز العناوين الجديدة: كتاب «الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة: دراسة سوسيولوجية للتقاطعات الراهنة» الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية، وكتاب «حجر رشيد.. استعادة لغة قدماء المصريين» الصادر عن مركز دراسات الخطوط، والعدد السابع من دورية «علوم المخطوط» الصادرة عن مركز ومتحف المخطوطات، والعدد الثالث من دورية «قبطيات سكندرية» الصادرة عن مركز الدراسات القبطية، وكراسة «السرد المصري في العقد الأول من الألفية الثالثة» الصادرة عن مختبر السرديات، ومجلة «ذاكرة مصر (العدد 56)» الصادرة عن المكتب الفني بمكتب مدير المكتبة، وكتالوج «أحمد عبد الوهاب.. في حرم السكون» الصادر عن إدارة المعارض والمقتنيات الفنية، وكتاب «أعمال ندوة زكي نجيب محمود.. الفيلسوف الأديب» الصادر عن قطاع التواصل الثقافي، وكتيبا: «حسن فتحي.. مهندس الهوية المعمارية المصرية»، و«رسالة في التسامح.. فولتير» من سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب.