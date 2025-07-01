أعلنت جمعية الأدب المهنية عن تأهل روايات:«ابنة ليليت» لأحمد السماري، و «الحفائر حفرة الجبل» لخالد النمازي، و «وجوه الحوش» لحسين علي حسين، للفرز النهائي في مشروع، «تحويل الرواية السعودية إلى سيناريو سينمائي».

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب عبدالله مفتاح؛ أن الجزء الثاني من المشروع سينطلق اليوم بدءاً من تسليم الروايات إلى كتَّاب سيناريو للبدء في تحويلها لسيناريو، ومن ثم إقامة حفل كبير يُدعى إليه المهتمون من أدباء ومنتجين ومخرجين وأكاديميين..

و علمت «عكاظ» أن الحفل الختامي سيقام منتصف شهر ديسمبر القادم، عقب اكتمال أركان المشروع.