أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن قائمة الـ18 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة الـ11 لجائزة كتارا للرواية العربية في فئتي الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية، وتصدرت مصر القوائم بـ24 مشاركة، فيما حضرت المملكة بدراسة نقدية واحدة، للدكتور رياض الفريجي، عن ( الرواية العربية الحديثة وتوظيف الإعلام التنموي).

وضمت كل قائمة من القوائم 18 عملاً مرشحاً، لفئة الروايات غير المنشورة، وضمت روائيين من 10 دول، وتصدرت مصر القائمة بخمس روايات، تلتها العراق بثلاث روايات، والمغرب وسورية، بروايتين لكل دولة، والسودان، تونس، الأردن، الجزائر، تشاد، فلسطين برواية واحدة من كل دولة.

وضمت قائمة الـ18 لفئة الرواية المنشورة، 6 روايات، من مصر، والمغرب، تونس، وفلسطين بروايتين من كل دولة، وسلطنة عمان، سورية، العراق، اليمن، الكويت، الجزائر برواية واحدة لكل دولة.

وضمت فئة الدراسات النقدية 7 دراسات نقدية من مصر، والمغرب 6 دراسات، والأردن بدراستين، ودراسة واحدة لكل من: السعودية، الجزائر، سورية.

ولفئة روايات الفتيان 6 روايات من مصر، وتونس، والمغرب والجزائر بثلاث روايات لكل دولة، والعراق بروايتين، ورواية واحدة من سورية.

ولفئة الروايات التاريخية ترشحت 6 روايات من مصر، وكل من الأردن واليمن بـ3 روايات، لكل دولة، والمغرب بروايتين، وقطر، سورية، العراق وتونس برواية واحدة لكل دولة.

يذكر أن قائمة «القائمة القصيرة» لجائزة كتارا للرواية العربية ستنشر في أغسطس القادم عن فئات الجائزة الخمس المذكورة.