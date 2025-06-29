في منعطف جديد من رحلتها السردية، أطلت الروائية فاطمة آل عمرو على قرائها برواية تحمل عنوان «لويس الإسباني»، عملٌ أدبي يتفرد بكونه أول رواية عربية تستلهم عالم سباقات الفورمولا 1، بكل ما فيه من إثارة وضجيج وسرعة خلفها قصص بشرية عميقة.

وأشارت الكاتبة في منشور شخصي على صفحتها إلى أن النسخة الإنجليزية من العمل جاهزة للطرح.

واختارت آل عمرو مصمماً إسبانياً لتنفيذ غلاف الجزء الأول، مؤكدة أن سلسلة «لويس الإسباني» تتكوّن من 4 أجزاء، وأن العمل عليها بدأ منذ عام 2021 حتى ظهرت للنور أخيراً.

من جهة أخرى، أشارت آل عمرو إلى أنها لم تطرح روايتها السابقة «سماء أصلان» نظراً إلى انشغالها باستكمال سلسلة لويس، لكنها تستعد حالياً لإصدارها بالتزامن مع الجزء الأول من السلسلة.

يُذكر أن صحيفة إيطالية كانت قد أعلنت اختيار عارض الأزياء الإسباني «تشين دراغي» ليكون الوجه الرسمي لأغلفة روايات السلسلة، في تعاون يعكس الطابع الأوروبي المميز للعمل.