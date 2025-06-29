أعلنت وزارة الثقافة إطلاق المعسكر التدريبي لمسابقة المهارات الثقافية في نسختها الثالثة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 11 يوليو، الذي يشهدُ مشاركة 162 طالباً وطالبةً من جميع أنحاء المملكة، تُقدّم لهم برامج تدريبية حضورياً على مدار اليوم، ويُقدّمها مدربون متخصصون في الثقافة والفنون؛ لصقل مهاراتهم الثقافية قبل مرحلة التحكيم النهائي، وذلك في إطار اكتشاف القدرات الواعدة، والكفاءات الثقافية الصاعدة، وتطوير إمكاناتهم في عددٍ من المجالات الثقافية والفنيّة.

وانطلقت النسخة الثالثة من مسابقة المهارات الثقافية مطلع العام الحالي، وغطت 9 مسارات رئيسية يتنافس من خلالها طلاب وطالبات التعليم العام، وهي: المسرح، والفن الرقمي، وصناعة الأفلام، والتصوير الفوتوغرافي، والحِرف اليدوية، والقصص القصيرة، والمانجا، والغناء، والعزف.

ولاقت النسخة الحالية إقبالاً كبيراً بعد ما حققته في نسختيها الأولى والثانية من رواجٍ واسع بين الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، حيث قدّم الطلاب والطالبات المشاركون إبداعاتٍ جديرة بالتشجيع والتحفيز والتمكين على مستوى المملكة.

وكانت وزارتا الثقافة والتعليم قد أطلقتا مسابقة المهارات الثقافية خلال عام 2022 في تعاونٍ مشترك بوصفها مسابقةً وطنية تُعدُّ الأولى من نوعها في المملكة ضمن إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية، وذلك بهدف اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية، والمحافظة على الإرث الثقافي السعودي، ورفع مستوى الوعي به، إلى جانب توجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقاتهم الإبداعية.

وتُمثّل مسابقة المهارات الثقافية شكلاً من أشكال التمكين الثقافي، وتأتي متسقةً مع مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيزها مفهوم الاستدامة الثقافية، وتشجيع التفاعل مع الهوية الوطنية لدى الطلاب والطالبات، إلى جانب أهميتها في دعم المبادرات الثقافية والتعليمية، التي تُسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة، وتنمية المساهمة السعودية في الثقافة والفنون.